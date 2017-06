Báñez defiende que han doblado el permiso paterno y Podemos le reprocha que solo da para "ayudar a cambiar pañales"

Etiquetas

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que doblar los permisos de paternidad hasta las cuatro semanas es solo "el primer paso" hacia su objetivo de igualar estos permisos pero ha precisado que también tienen que ser "responsables" porque es una medida "de alto coste económico". Mientras, Podemos le ha reprochado que un mes de permiso no significa igualdad sino que "la otra persona progenitora esté ayudando a cambiar pañales un mes".

En respuesta a una interpelación de la diputada de Podemos Sofía Castañón, la ministra ha indicado este miércoles 21 de junio en el Pleno del Congreso que "nadie niega se vayan igualando progresivamente los permisos" pero ha precisado que también tienen que ser "responsables" y esta es una medida "de alto coste económico" aunque al mismo tiempo, ha reconocido que es "una inversión".

Por el momento, ha asegurado que se sienten "orgullosos" de haber aprobado doblar el permiso de paternidad de acuerdo con el pacto de legislatura con Ciudadanos y ha invitado a la diputada de Podemos a que la moción que derive de esta interpelación lleve a la Cámara Baja "propuestas concretas" que puedan asumir.

Por otro lado, la ministra ha precisado que la igualdad empieza siempre por el empleo y ha asegurado que la sociedad del siglo XXI es "la que crea empleo" y que "el empleo ha llegado para quedarse". En todo caso, ha señalado que le preocupa la brecha salarial que aún existe, aunque ha puesto de relieve que en 2012 se redujo cuatro puntos. También ha destacado que se ha recortado la brecha en pensiones pues 220.000 mujeres cobran desde 2016 un complemento de pensión.

EL PP, "EL PARTIDO MÁS FEMINISTA"

En este sentido, ha defendido que, de acuerdo con las palabras de la diputada de Podemos, "se podría decir que el PP es el partido más feminista de la historia de España" porque "ha recuperado todo el empleo femenino destruido por la crisis" alcanzando los "8,5 millones de mujeres trabajando en España".

Por su parte, Castañón ha rechazado que con sus palabras se pueda decir que el PP es "feminista". "Con mis palabras no van a poder decir ustedes que el PP es feminista. Mientras sigamos trabajando con brecha salarial, no hay feminismo, mientras sigamos estando con dobles y triples jornadas que tenemos que conciliar con el cuidado, mientras se sigan negando las ayudas para la atención a los dependientes, no hay feminismo", ha subrayado.

Además, sobre el hecho de que se haya doblado el permiso de paternidad, ha precisado que no es un permiso "ni igualitario ni intransferible" como se pedía en la proposición de ley de reforma de los permisos de paternidad y maternidad que fue bloqueada por el Gobierno del PP. Para Podemos, ampliar a un mes el permiso de paternidad no es verdadera igualdad sino que "el padre esté ayudando a cambiar pañales un mes".

Por el contrario, según ha explicado, lo que plantea la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA) es que los permisos por paternidad y maternidad sean iguales, intransferibles y remunerados al cien por cien. "Cuando se vuelva a registrar esta proposición de ley, ¿van a volver a vetarla?", ha preguntado.

La ministra de Empleo ha instado a Podemos a llevar el debate de los permisos remunerados al Pacto de Toledo que es "donde toca" y donde la pueden "mejorar entre todos". Además, ha apostado por alcanzar un gran acuerdo por la racionalización de horarios como elemento clave de la conciliación. "Si nuestro país quiere ser un país moderno y que da igualdad de oportunidades tenemos que tener un trabajo compatible con la vida, con la familia, el ocio, el deporte y la cultura", ha concretado.