UNA EMPRESARIA INUNDARÁ DE CARTAS EL CONGRESO CONTRA LAS LEYES “DRACONIANAS” PARA LAS EMPRENDEDORAS

La emprendedora Marian Alonso, que tras las últimas elecciones generales envió una misiva a los 350 diputados del Congreso pidiendo mejores condiciones para las autónomas y empresarias, mandará dos nuevas remesas de misivas a los parlamentarios para reprocharles su inacción contra las leyes "draconianas" que entiende penalizan a las mujeres con iniciativa.Alonso explicó a Servimedia que a la carta que envió a los diputados tras las generales del 26-J sólo le respondieron nueve parlamentarios, la mayoría del PSOE, al tiempo que entiende que desde entonces las Cortes no han actuado para mejorar la situación de las mujeres emprendedoras. “No me gusta esta manera de hacer política. Son poco ejecutivos. Si esto se traslada a la empresa privada, estarían todos despedidos”, manifiesta Alonso, que compatibiliza su trabajo en el sector de la banca privada con el portal de emprendimiento Mujer Orquesta al Aparato (MOA). Esta empresaria exige al Parlamento “leyes practicables” ante los requisitos que considera “draconianos” para los autónomos y, en especial, para las mujeres, colectivo que considera tiene “un menor apoyo institucional”. 350 CARTASPara intentar cambiar esta situación, Alonso enviará entre mayo y junio próximo nuevas remesas de cartas a los 350 diputados para reclamarles mejoras para las mujeres autónomas y empresarias. Entre las medidas que planteará en esta segunda carta estarán el reconocimiento a las madres autónomas del permiso por lactancia remunerado con independencia de que exista riesgo durante la lactancia o no. También sugerirá recuperar la bonificación del 100% de la cuota durante los primeros 12 meses para aquellas mujeres autónomas que se reincorporan a su negocio después de la maternidad y antes de los 2 años de haberse producido el nacimiento, adopción o acogimiento.Otra demanda es la aplicación del contrato de interinidad para la sustitución de trabajadoras autónomas en situación de descanso por maternidad 2 meses antes de la fecha estimada del parto. TAMBIÉN A LA REINA Alonso explicó que enviará las dos nuevas remesas de cartas después de que a la primera sólo le respondieran nueve de los 350 diputados, entre ellos, la socialista Micaela Navarro, quien le invitó, incluso, a tomar un café para conversar acerca de las mujeres emprendedoras. Sin embargo, este encuentro todavía no se ha producido. También respondieron Margarita Robles, Pere Joan Pons Sampietro, Patxi López y Miguel Ángel Heredia; del PP, Juan Bravo Baena y Jaime Fraile Martín y, del PDECat, Ferran Bel i Accensi. No obstante, esta empresaria dijo que se siente “sorprendida” porque no le haya contestado ningún diputado de Unidos Podemos, ni tan siquiera Carolina Bescansa, de quien recuerda que en enero de 2016 acudió a la sesión constitutiva de las Cortes Generales con su bebé de seis meses. También le contestaron del Departamento de Comunicación con los Ciudadanos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, que según Alonso, se limitó a enumerar las acciones del Ejecutivo en esta materia. Alonso también envió a finales de agosto del pasado año una carta dirigida a la reina Letizia, de la que tampoco ha obtenido respuesta.