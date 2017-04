CCOO Y UGT DICEN QUE EL PLAN NACIONAL DE REFORMAS “IGNORA LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL”

Etiquetas

Los sindicatos CCOO y UGT reprocharon al Gobierno este viernes que el Plan Nacional de Reformas, aprobado en el Consejo de Ministros, “ignora la realidad económica y social” y no acaba con las políticas de austeridad fiscal y laboral, además de no afrontar la lucha contra el desempleo, la pobreza y la desigualdad.En un comunicado conjunto, ambos sindicatos señalaron que el Plan aprobado por el Gobierno “no impulsa la inversión pública y productiva” ni recupera las inversiones en I+D+i ni en infraestructuras para hacer posible “una senda de crecimiento socialmente sostenible”.La recuperación económica, a juicio de CCOO y UGT, “no se puede producir sin el fortalecimiento de derechos económicos y sociales, la transición energética y el aumento del consumo”, lo que pasaría por la recuperación de los salarios, especialmente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), junto con la reducción del desempleo. Ambas centrales sindicales también afirmaron que el Gobierno “ha incumplido sus obligaciones de diálogo social” para redactar este plan de reformas. Además, indicaron que han basado sus propuestas remitidas al Ejecutivo en el 'Informe sobre España 2017' de la Comisión Europea, que ofrece un diagnóstico sobre la situación del país y “que no concuerda con el que ha dibujado el Gobierno”. Finalmente, reclamaron recuperar derechos, algo que llevarán a la calle el Primero de Mayo, así como fortalecer la negociación colectiva y el diálogo social.