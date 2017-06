El Ayuntamiento de Fuengirola aplica tratamientos biológicos en los árboles para combatir las plagas

Etiquetas

La concejala de Medio Ambiente y Zonas Verdes de Fuengirola (Málaga), María Jesús Pascual, ha informado este martes de las actuaciones que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento para combatir las plagas que afectan a los árboles de la ciudad, que se centran en tratamientos biológicos sin utilizar ningún tipo de producto químico y respetando el medio ambiente al no alterar los micro-ecosistemas.

Pascual ha explicado que los operarios de zonas verdes han ido por las distintas zonas de Fuengirola depositando en los árboles "unas cajitas pequeñas que están llenas de insectos; esto se llama control biológico de plagas, lo que quiere decir que nosotros controlamos las plagas de los árboles sin productos químicos, sólo con productos naturales", ha indicado.

La edil ha señalado que "se utilizan los insectos útiles y diferentes que necesita cada una de las plagas y en cada actuación se sueltan 50.000 insectos, que van en esas cajitas pequeñas instaladas en los árboles", insistiendo en "los beneficios de este sistema al no utilizar productos tóxicos"

Al respecto, ha dicho que no sólo el personal que lo maneja "no tiene ningún tipo de peligro", sino que, sobre todo, "los vecinos sufren menos molestias y no se exponen a riesgo alguno, además de ser más barato y respetar el medio ambiente porque no altera los micro-ecosistemas". Al mismo tiempo con este control biológico "se impide también el crecimiento desproporcionado de las poblaciones de insectos", ha apuntado.

Cabe recordar que Fuengirola cuenta en la actualidad con más de 17.000 árboles distribuidos a lo largo de la ciudad y suma más de 425.000 metros cuadrados de zonas verdes.