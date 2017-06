MADRID. EL AYUNTAMIENTO QUIERE RECUPERAR LAS ACCIONES DE METRO QUE VENDIÓ EN 2011

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunció este miércoles que la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, va a proponer al Consorcio Regional de Transportes que el Consistorio vuelva a adquirir las acciones del Metro que vendió en 2011.Lo dijo en un desayuno informativo en el que no precisó si el Ayuntamiento llegará al 75% del accionariado que tuvo, pero lamentó que entonces el Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón “decidió desvincularse y Madrid perdió el Metro”; en particular, dejó de prolongarse la línea 11, que considera fundamental para distritos como Carabanchelo o Usera. Recuperarla sería una de las prioridades del Ayuntamiento si vuelve al accionariado de Metro.“Es una de esas decisiones políticas que me cuesta mucho comprender qué se quería con ello, pero el resultado ha sido negativo porque Metro tiene pasivo, necesita recapitalizarse”, argumentó, añadiendo que propondrá aportar 150 millones y se intentará que no se atienda a la cláusula del convenio de 2011 que establecía que si el Ayuntamiento recuperaba sus acciones sería al precio que tenían entonces, puesto que “ahora las acciones han bajado muchísimo”.