ESPAÑA AFRONTA UN PROCESO DE DESERTIFICACIÓN "PREOCUPANTE", SEGÚN GREENPEACE Y ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Etiquetas

- Este sábado se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación. España es el país más árido de Europa y afronta un "preocupante" proceso de desertificación que afecta a un tercio del territorio, por lo que deben tomarse medidas urgentes para evitar que el cambio climático (por más temperaturas, menos precipitaciones, mayor riesgo de incendios forestales, etc.) acelere la pérdida irreparable del suelo.Así lo afirmaron este viernes Ecologistas en Acción y Greenpeace con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación, que se conmemora este sábado. "Celebrar esta fecha con 40 grados en muchas ciudades de España debe servirnos para reflexionar sobre el impacto que nuestras decisiones tienen sobre el medio ambiente", apuntó Greenpeace, antes de recalcar que el 75% del territorio español se encuentra en zonas susceptibles de sufrir desertificación. "No se puede decir más claro. Con el calor de estos días y la ausencia de precipitaciones, el riesgo de grandes incendios supone una seria amenaza para los ecosistemas y, sobre todo, el recurso suelo", añadió. Greenpeace indicó que en la última década se ha producido una media de más de 15.000 incendios forestales al año, que contribuyen a la desertificación junto con "la sobreexplotación de los recursos hídricos, las malas prácticas agrarias en zonas de pendiente, el sobrepastoreo, la agricultura intensiva y la urbanización irracional".Además, agregó que "las sequías son naturales en el clima Mediterráneo, pero el cambio climático está intensificando su recurrencia e intensidad". Greenpeace reclamó "medidas urgentes" para evitar la desertificación, como luchar contra el cambio climático "reduciendo drásticamente las emisiones de CO2, descarbonizando la economía, eliminando el 'impuesto al sol' y promoviendo el desarrollo de un modelo energético basado 100% en energías renovables".Además, propuso "cambiar la política hidráulica hacia un enfoque integrado en la gestión de la demanda", garantizar una política forestal "acorde con las necesidades del país más árido de Europa" evitando la proliferación de viviendas y urbanizaciones en zonas forestales, y mejorar los regadíos con modelos de producción sostenibles.ECOLOGISTAS EN ACCIÓNPor su parte, Ecologistas en Acción denunció este viernes "la ausencia de medidas eficaces y adecuadas para frenar la preocupante el avance de la desertificación y gestionar adecuadamente las sequías en España". Esta organización indicó que más de la mitad del territorio español está sometido actualmente a "procesos de erosión preocupantes", sobre todo en Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia."Uno de los principales factores que desencadenan esta situación es la elevada explotación que existe sobre los recursos hídricos y la reducción de los mismos a causa del cambio climático. Ambos elementos están conduciendo a una situación de colapso hídrico en una buena parte del territorio español y al avance de la desertificación. El cambio climático ya está reduciendo considerablemente la disponibilidad de agua en los ríos y acuíferos", explicó.Un informe presentado por Ecologistas en Acción tras la firma del Acuerdo de París señala que el aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones han causado una disminución media de un 20% del agua que va a parar a los cauces de los ríos. "La planificación hidrológica no sólo no actúa acorde a esta situación, sino que contempla un incremento neto del consumo de un 10 % más de agua, principalmente por la mayor extensión de superficie dedicada al regadío", apunta.Ecologistas en Acción reclamó políticas de protección específica del suelo frente a las amenazas que deterioran su conservación, políticas hidrológicas dirigidas "a frenar la excesiva demanda hídrica e incluso a reducir la superficie destinada a los cultivos de regadío hasta un máximo de entre tres a 3,2 millones de hectáreas (actualmente hay cuatro millones)", la restauración de la vegetación autóctona y la reincorporación de materia orgánica a los suelos.