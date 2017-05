Hollande arropa a Macron en su primer acto oficial y dice no sentirse traicionado

Etiquetas

El presidente francés, François Hollande, pasará el testigo a su sucesor,Emmanuel Macron, el próximo domingo 14 de mayo, según ha confirmado él mismo durante la ceremonia celebrada este lunes en los Campos Elíseos en recuerdo de la capitulación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

Hollande ha dicho sentirse emocionado por "pasar el relevo" al que fuera su ministro de Economía e inicialmente su asesor, destacando que éste "se emancipó" y ahora ha sido elegido presidente. Macron es el presidente más joven y el primero que ha sido elegido para el cargo sin haber ocupado previamente ningún cargo electo.

"Ha hecho lo que creía que debía hacer y lo hizo a mi lado y a continuación en solitario", ha destacado el mandatario en declaraciones a France 2. "Ahora lo hará con los franceses y yo le deseo mucho éxito", ha añadido, asegurando que no se ha sentido traicionado por él.

El mandato del presidente socialista expira en la medianoche del domingo, por lo que el traspaso de poderes se producirá horas antes de que esto ocurra.

Hollande y Macron han participado este lunes en la ceremonia en los Campos Elíseos, durante la que se ha visto al actual presidente saludar afectuosamente a su sucesor. A continuación, ambos han depositado una corona de flores en la tumba al Soldado Desconocido en el Arco del Triunfo y han firmado juntos en el libro dorado, para acto seguido saludar a las numerosas personalidades presentes.

La presencia del inquilino del Elíseo y su sucesor en este acto ya se ha convertido en una cierta tradición. En 2012, Nicolas Sarkozy ya estuvo acompañado por Hollande, con quien depositó una corona de flores en la tumba del Soldado Desconocido bajo el Arco del Triunfo. También hizo lo propio en 1995 Jacques Chirac, un día después de ganar las elecciones, junto a François Mitterrand.

El de hoy no será el último acto al que Hollande y Macron acudirán juntos. Según informa 'Le Monde' ambos participarán el jueves 11 de mayo en la Jornada Nacional en Memoria de la Esclavitud, en el jardín de Luxemburgo, tras el último Consejo de Ministros del presidente saliente.

Por la tarde, Macron tiene previsto acudir en Bretaña al entierro de la diputada socialista Corinne Erhel, fallecida el viernes tras participar en un acto público.

Previamente, el miércoles 10 de mayo se producirá la proclamación oficial del nuevo presidente, el octavo de la V República y el más joven que ha tenido Francia a sus 39 años, con la publicación de los resultados en el Boletín Oficial, previamente confirmados por el Consejo Constitucional.

Ya el domingo, tendrá lugar la ceremonia de traspaso de poderes en el Elíseo. El protocolo marca que el presidente saliente recibe a su sucesor en la escalinata del patio de honor. A continuación, ambos mantienen una reunión, durante la que el saliente entrega a quien le sucede, entre otras cosas, los códigos nucleares --Francia tiene armamento atómico--.

Tras ello, Macron debería pronunciar su discurso de investidura. Por su parte, el mandatario saliente, en este caso Hollande, abandona el Elíseo en medio de una guardia nacional. A continuación, es tradición que el nuevo jefe de Estado acuda al Arco del Triunfo a visitar la tumba del Soldado Desconocido y luego acuda al Ayuntamiento de París.

Será la primera vez que el traspaso de poderes se produce en domingo en 110 años. El mandato de Hollande expira la medianoche del 14 de mayo, por lo que se había venido especulando con que la ceremonia tendría lugar el sábado o el mismo domingo.

Pero sin duda lo más esperado es el anuncio del nuevo primer ministro y el resto del Gobierno. Macron dijo este viernes que ya tiene en su cabeza quién será el primer ministro, pero aseguró que no se lo ha dicho.

En Marcha lidera las encuestas para la Asamblea

El líder de ¡En Marcha! no ha querido dar muchas pistas, salvo que teníaa un hombre y una mujer en mente, lo que ha generado todo tipo de especulaciones en los medios sobre quién puede ser. Según ha adelantado Macron, los franceses no conocerán su nombre hasta que no se produzca la toma de posesión, por lo que habrá que esperar al domingo, seguramente que por la tarde.

En todo caso, el mandato del nuevo primer ministro podría tener fecha de caducidad, dado que si ¡En Marcha! no logra la mayoría parlamentaria en las legislativas del 11 y 18 de junio Macron se vería obligado a la cohabitación y a elegir a un jefe de gobierno de la fuerza más votada.

No obstante, el ex ministro de Economía se ha mostrado convencido de que si los franceses le elegían presidente también le concederían una mayoría en la Asamblea que le permita llevar a cabo su programa. Para ello, prevé presentar candidatos en las 577 circunscripciones.

Según los primeros sondeos publicados de cara a las legislativas, ¡En Marcha! y sus aliados obtendrían entre el 24 y el 26 por ciento de los votos, lo que les situaría como la fuerza más votada por delante de Los Republicanos y el Frente Nacional.