Muere Gene Cernan, comandante del Apolo 17 y último hombre en pisar la Luna

Eugene A. Cernan, el último astronauta que dejó su huella en la superficie de la luna, falleció este lunes, según ha informado la NASA a la edad de 82 años.

"Estamos entristecidos por la pérdida del astronauta retirado de la NASA Gene Cernan, el último hombre que caminó sobre la luna", dijo la agencia espacial estadounidense en Twitter.

We are saddened by the loss of retired NASA astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon. https://t.co/Q9OSdRewI5pic.twitter.com/gPdFTnXF2C