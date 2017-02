Los 65 años, no tan 'horribilis', en el trono de Isabel II de Inglaterra a través de sus frases más célebres

Etiquetas

Isabel II de Inglaterra cumple 65 años en el trono. Seis décadas y media al frente de la casa de Windsor y con la corona del Reino Unido ceñida a sus ya plateadas sienes.

Pero la reina no quiere celebraciones en sus bodas de zafiro. Después de todo, en este día la reina Isabel sólo tiene pensamiento para su padre, que falleció en la madrugada del 5 al 6 de febrero de 1952. El rey George VI murió a la edad de 56 años de una trombosis coronaria, mientras dormía. Y durante aquella noche, su hija mayor pasó de ser la joven princesa heredera Isabel a Su Majestad la Reina de Inglaterra. Isabel II, hoy reina de reinas, siempre ha sentido que su largo reinado es consecuencia de la temprana muerte de su padre y que por lo tanto no es motivo de celebración.

Así que, y como es comprensible, pasará en privado la fecha del aniversario de su fallecimiento. Permanecerá en Sandringham junto a su esposo, el Duque de Edimburgo, y dedicará parte del día a sus cajas rojas, no de los conocidos bombones, sino de de los documentos oficiales, como ha hecho cada día desde su ascenso al trono.

La Reina regresará a Londres a principios de febrero, después de su retiro de invierno en Sandringham. Su siguiente compromiso oficial será el Día de San Valentín, cuando ella y el Duque de Edimburgo inauguren el nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad en Victoria, centro de Londres, a tiro de piedra del Palacio de Buckingham.

En estos 65 años, la reina Isabel II no ha sido muy dada a hablar en público, pero algunas de sus frases más célebres la retratan perfectamente

-"El dolor es el precio que pagamos por el amor." (En una carta que se leyó en un monumento por las víctimas británicas en los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York.)

-"Todos necesitan tener la seguridad de que hay tanto que ganar cuando nos relacionamos con los demás; que la diversidad realmente es una fuerza y no una amenaza." (Un pedido de comprensión y tolerancia en su mensaje navideño del 2004).

-"Supongo que tú crees que deberías estar haciendo esto. A Prunella Scales mientras la nombraba "comandante de la Orden del Imperio Británico.

-Declaro ante vosotros que mi vida entera, ya sea larga o corta, será dedicada a vuestro servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la cual pertenecemos todos." (Como la princesa Isabel, durante un discurso en su cumpleaños número 21)

-"Espero que hoy sí me puedan ver." (Comenzando un discurso ante el Congreso de EE.UU., el 16 de mayo de 1991. El día anterior había dado un discurso pero la habían puesto en un podio que impedía que ella viera nada. Su comentario generó una carcajada general y una ovación de pie, festejando su buen humor).

Al intruso que entró de noche en Buckingam: "Se ha confundido de habitación"

-"Ay, querida, espero que no sea nadie importante." (Dicho a Clare Short, luego de que el teléfono de Short sonara en su bolso durante un encuentro del concilio privado. Sugiere que Short no debería atender la llamada.)

-"Y usted, ¿a qué se dedica?" (A Eric Clapton cuando se lo presentaron en una fiesta (en marzo de 2005).

-"Señor, creo que se ha equivocado de habitación" (A Michael Fagan, el intruso que accedió al palacio de Buckingham llegando al dormitorio de la reina en la madrugada del 9 de julio de 1982).

"Annus Horribilis"

-"1992 no es un año que yo vaya a recordar con demasiado placer. En palabras de uno de mis más cercanos colaboradores, éste puede ser denominado como un Annus Horribilis." (Discurso durante un banquete ofrecido por la City de Londres con motivo de su 40 aniversario en el trono, el día 25 de noviembre de 1992, motivado por las separaciones y divorcio de dos de sus hijos, el Duque de York y Sarah Ferguson y la Princesa Real Ana y el capitán Mark Philips además de las desavenencias conyugales entre los Príncipes de Gales. Además del incendio acaecido el 20 de noviembre (día de su aniversario de bodas) del Castillo de Windsor que destruyo parte de la histórica fortaleza y cuya reparación ella misma tuvo que sufragar. Ese mismo año comenzó a pagar impuestos.)

-"Siempre has sido mi fuerza constante, mi luz y mi guía" (A su esposo el Duque de Edimburgo con motivo del Jubileo de Diamante de la reina en el año 2012 durante el banquete ofrecido para la ocasión.

-"Creo que todo el mundo comprenderá que hoy comience mi discurso con las palabras `mi marido y yo'" (Con motivo de la celebración de sus Bodas de Plata con el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, como irónica referencia al papel secundario y desapercibido que el consorte británico realiza desde que su esposa, la reina Isabel, ocupa el trono.)

-"Cualquiera puede hacerse viejo: todo lo que tienes que hacer es vivir lo suficiente"... Lo dijo la reina Isabel II (89), citando a Groucho Marx, en los festejos de su 80 cumpleaños.

-A Winston Churchill recurrió precisamente en uno de sus más celebrados discursos de Navidad, a la vuelta del milenio: "El futuro cobra sentido si entendemos las lecciones del pasado. O como decía mi primer primer ministro, Winston Churchill: "Cuanto más lejos miras hacia atrás, más lejos puedes ver hacia delante".

-"Usted es mi décimo primer ministro", dicen que le dijo casi medio siglo después a Tony Blair. "El primero fue Winston: eso fue antes de que usted naciera".

-"En cierto modo,no tuve siquiera un aprendizaje", reconoció ella misma con el tiempo después de acceder muy joven al trono.

- "La reina apoya el Brexit". Esta vez no ha sido un discurso, sino un par de frases interpretadas libremente por el tabloide de Rupert Murdoch y desmentidas con contundencia por Buckingham y por supuestos testigos, como el ex viceprimer ministro Nick Clegg. The Sun reitera sin embargo la "credibilidad" de su fuente, que aseguró que la reina dijo que la UE va por "mal camino" y que llegó a confesar: "No entiendo a Europa".