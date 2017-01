Un muerto y seis heridos en el atraco a un centro comercial de San Antonio, Texas

Pánico en un centro comercial de San Antonio, Texas. Un tirador ha abierto fuego contra los clientes del centro comercial Rolling Oaks. Según ha informado la oficina de la alcaldesa de la ciudad norteamericana ha muerto una persona y otras seis han resultado heridas en lo que parece haber sido un intento de robo a una de las joyerías del centro, en concreto la joyería Kay Jewelers.

La policía informa de que uno de los atracadores ya ha sido detenido y en estos momentos se busca a un posible cómplice. Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de policía y han establecido un dispositivo de seguridad. Algunos testigos aseguran que se han escuchado al menos 6 disparos en el interior de las instalaciones.

Fue un cliente del centro el que avisó a la policía cuando escuchó los disparos. Varios testigos aseguran que escucharon al menos 6 disparos. Al menos dos personas han sido trasladadas al hospital con heridas de bala.

El fallecido fue tiroteado por los atracadores al tratar de hacerles frente y detenerles. "Un buen samaritano murió, otras seis personas resultaron heridas", dijo William McManus, el jefe de la policía de San Antonio, sobre el hombre que trató de detener a uno de los atacantes, pero recibió dos disparos que acabaron con su vida.

"El tiroteo mortal de hoy en Rolling Oaks Mall es una tragedia para todos los involucrados y todos nosotros afectados", dijo la alcaldesa de San Antonio, la demócrata, Ivy R. Taylor, en un comunicado publicado en Facebook.

Live briefing with @SATXPolice about #deadlyshooting in @RollingOaksMall . Mayor offering condolences @COSAGOV @SATXFire @FBISanAntonio pic.twitter.com/SHX8hsUNZA

"Mientras que la policía (SAPD) continúa buscando un segundo sospechoso, pido a todo el mundo que despeje la zona por la seguridad de los empleados de los centros comerciales y compradores y les pido a todos que permanezcan tranquilos, vigilantes, seguros y reporten cualquier información que puedan tener sobre el sospechoso", ha explicado la alcaldesa de la localidad tejana.

El Gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, ha ofrecido a la alcaldesa y a la ciudad de San Antonio toda su ayuda para esclarecer lo sucedidio y localizar al segundo sospechoso, al que pasadas las 19.00 horas (02.00 horas en España) la policía seguía buscando denodadamente.

Prayers for all affected by this robbery & shooting in San Antonio at Rolling Oaks Mall. Justice for the robbers & killers. https://t.co/RMYuzNhspM