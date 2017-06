Cifuentes asegura que decidió sobre la cafetería porque comía allí todos los días

Etiquetas

Con una ovación cerrada y con el apoyo de todos los cargos públicos y dirigentes del PP madrileño. Así ha entrado Cristina Cifuentes ha entrado a la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre un informe de la UCO que acusa a la presidenta de prevaricación en las licitaciones de la cafetería del organismo público.

Preguntada por Zafra, diputado de Ciudadanos, con quien ha intercambiado reproches en un tono de voz elevado, Cifuentes ha comenzado asegurando que tiene más de 30 años de militancia en el PP y ni un solo día ha dejado de sentirse orgullosa de pertenecer al partido. Además, ha resaltado que "siempre ha participado en las campañas electorales del PP pero nunca ha sido la responsable", tras indicar iba a contestar a todas las preguntas porque no tenía nada que ocultar.

Decidió sobre la cafetería porque comía allí a diario

En cuanto a la licitación de la cafetería, Cifuentes ha asegurado que siempre que ha participado en una mesa de contratación se ha atenido al criterio técnico y ha mantenido que si le incluyeron en la comisión de expertos fue porque la Mesa de la Asamblea lo decidió por unanimidad ya que “comía todos los días en la cafetería y entendieron que podía tener más criterio”.

Por su parte, Cifuentes, ya muy nerviosa, ha insistido ante Ramón Espinar de Podemos que ella solo hizo caso a los técnicos, que eran quienes redactaban los pliegos. "No valoré, cometí el pecado de no valorar, valoró el técnico y yo lo di por bueno. Voy a dar explicaciones y demostrar que esos contratos fueron legales. Mi actuación como responsable política ha sido siempre actuando conforme la legalidad"", ha dicho.

Respecto al informe de la UCO, Cifuentes le ha reprochado que para Podemos los informes policiales solo tienen validez cuando ellos quieren, en referencia a los redactados por la UDEF sobre Pablo Iglesias, y ha mostrado la insignia de la Guardia Civil que tenía en la solapa.

“Ustedes han pasado del ‘viva la Guardia Civil’ al ‘cuidado, que viene la Guardia Civil’”, ha respondido Espinar.

Niega haber redactado ningún pliego

Cifuentes también ha negado las acusaciones de la diputada socialista Moya de que ella había redactado documentos sobre las contrataciones. “No participé, en ninguno de los 52 procesos de contratación en los que he estado presente, en la redacción de ningún pliego. Los hacía el servicio de contratación”, ha defendido, a la vez que ha destacado que la Comisión se basa en un informe policial “sin valor jurídico”.

En cuanto a su nombramiento en el comité de expertos ha señalado que desconoce por qué la Mesa quiso estar incluida, pero ha insistido en que ella no representaba al PP, sino a la Asamblea, "igual que en otras ocasiones la representación ha corrido a cargo de los socialistas". "Ni en el concurso de 2009 ni el del 2011 realicé ninguna valoración de los informes, me limité a aceptarlo. No lo cuestioné", ha repetido.

"Cuando salió el informe de la UCO, se afilaron los cuchillos"

Serrano, el diputado del PP, ha criticado que Cristina Cifuentes sea una pieza a abatir. "Cuando salió el informe del UCO muchos se frotaron las manos y afilaron los cuchillos. Cuando fue deslegitimado jurídicamente, no quisieron soltar la presa, por eso estamos hoy aquí", ha mantenido.

Cifuentes ha aprovechado para destacar el sistema garantista de la Comunidad de Madrid a la hora de contratar. "No solo es que los pliegos estuvieran redactados por técnicos, es que contaban con los informes jurídico y fiscal favorables y ninguna de las empresas recurrió la decisión", ha detallado.