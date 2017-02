Podemos abre las votaciones para Vistalegre II en medio de la guerra total entre Iglesias y Errejón

Etiquetas

La brecha en Podemos es profunda.La 'guerra' en Vistalegre II será total entre el Secretario General, Pablo Iglesias, y su número dos, Íñigo Errejón. Ayer ambos presentaron sus respectivas listas de cara al Congreso del próximo fin de semana y, pese a que Errejón, sobre todo éste, quiso lanzar un mensaje conciliador, ya ni uno ni potro pueden esconder sus profundas diferencias.

Desde este sábado, precisamente, los alrededor de 455.000 inscritos en Podemos están llamados llamados a votar y hasta el mismo día 11 tienen en sus manos en futuro del partido, en una votación que Iglesias ha planteado como un plebiscito "entre dos equipos y dos liderazgos, con ideas distintas plasmadas en documentos", es decir, una "elección fundamental" entre él y Errejón.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha presentado este sábado su candidatura al Consejo Ciudadano como la que "más se parece a España", lo que a su juicio representa la verdadera "transversalidad", frente a los que creen que ésta significa "parecerse a los partidos y los políticos de siempre".

"Os pido que votéis a este equipo porque necesitamos un Podemos transversal, que se parezca a nuestro país y a la gente de nuestro país, no a los políticos viejos y los partidos viejos de nuestro país", ha dicho Iglesias en la presentación de su candidatura "Podemos para todas", que ha tenido lugar en la Fundación Diario Madrid ante unas 200 personas.

#VotaPodemosParaTodasUn equipo que lucha por el cambio social y que la ciudadanía haga política en las instituciones.Con @Pablo_Iglesias_pic.twitter.com/xWrkFSk3iJ — Isabel Arcos (@MIsabelArcos) 4 de febrero de 2017

Recibido al grito de ¡sí se puede! y ¡Pablo, Pablo!, Iglesias ha destacado que entre los 61 miembros de su equipo hay oriundos de todas las comunidades autónomas, representantes de profesiones diversas: periodistas, poetas, filósofos, economistas, profesores, editores, vendedores ambulantes y panaderos, así como luchadores antifranquistas y jóvenes activistas.

Entre ellos, destacan el secretario de Organización, Pablo Echenique, la portavoz adjunta en el Congreso, Irene Montero, la vicepresidenta cuarta de la Cámara, Gloria Elizo, los diputados Noelia Vera, Rafa Mayoral y Alberto Rodríguez, el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Julio Rodríguez y el economista Vicenç Navarro, que ha participado en el acto por vídeo.

El líder de Podemos, que ha planteado Vistalegre II como un plebiscito entre "dos liderazgos y dos proyectos", el suyo y el de Errejón, ha retomado su advertencia sobre el riesgo de que Podemos acabe pareciéndose a los partidos "viejos", entre los que incluye al PSOE; un riesgo que en numerosas ocasiones ha vinculado con las propuestas de Errejón.

"Necesitamos un Podemos con gente valiente que señale la verdad", ha proseguido, defendiendo también su estilo desafiante y duro que ha sido tan criticado desde fuera de Podemos pero también desde dentro, desde los sectores próximos al secretario político.

Errejón quiere "recuperar la ilusión"

Casi a la misma hora y a poco más de 300 metros, el secretario político, Íñigo Errejón, presentaba su candidatura alternativa "Recuperar la ilusión".

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha empezado este sábado su campaña de cara al Congreso de Vistalegre 2 con un acto en el Cine Palafox presidido por un cartel en el que aparece abrazado con el secretario general del partido, Pablo Iglesias.

Errejón templa gaitas

"A la gente no hay que obligarla a elegir, que nos puede tener a todos y nos puede tener juntos", ha dicho ante las 750 personas que han llenado el cine Palafox de Madrid, en un acto en formato entrevista.El equipo de Errejón refuerza así la idea del "tándem" de los dos que ha empezado a defender frente a lo que considera un intento de la candidatura de Iglesias de plantear el proceso congresual como un "plebiscito" en torno a la figura de Iglesias.

Por eso, ha pedido a sus partidarios que tengan paciencia en la semana que resta hasta Vistalegre y que no digan "nada que dificulte que el día después" todos puedan estar juntos, porque esa unidad es "imprescindible" para no dar una "alegría" a los adversarios.

Ese es el mensaje que ha repetido también a las más de 200 personas que se han quedado fuera, antes de empezar al acto.

El dirigente del partido, que ha pegado el cartel a las puertas del cine, ha entrado en la sala a ritmo de batucada, entre aplausos y "sí se puede" del público con el signo de victoria en alto.

Críticas de Bescansa al liderazgo

La cofundadora de Podemos Carolina Bescansa ha asegurado hoy que le gustaría que de la asamblea de Vistalegre II salga "un Podemos que sea mucho más coral" y ha abogado por "impugnar el eje Pablo Iglesias-Íñigo Errejón", porque "no refleja lo que es la organización ni lo que queremos ser".

En una entrevista en Onda Cero, la hasta ahora número tres de la formación morada ha insistido en que en Podemos no existen proyectos "radicalmente diferentes" y ha considerado que los liderazgos son "herramientas" de los proyectos y "no son un fin en sí mismos". Bescansa ha incidido en que lo importante es que en la asamblea se pongan de acuerdo sobre "unas normas que todo el mundo pueda aceptar, así te toque estar del lado de la mayoría o de la minoría", lo que no hizo falta en Vistalegre I.

"Ahora somos una organización de cinco millones de personas que aspira a ser de diez y a gobernar el país y necesitamos formas de trabajo muy claras, muy previsibles", ha señalado Bescansa, quien tras reconocer que "es más aburrido ser previsible", ha opinado que "necesitamos ser una organización un poquito más aburrida". Preguntada si va a dejar la formación, ha respondido: "claro que no. Yo soy una mujer de Podemos y las mujeres de Podemos no nos rendimos nunca".

Y Monedero critica a Errejón en Bilbao

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha asegurado en Bilbao que Iñigo Errejón "no tendría que haber abierto nunca una disputa" como la que se está viviendo en la formación morada y ha remarcado que la "única razón" que justifica la actual división es "un exceso de ambición".