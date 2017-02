(VIDEO) BESCANSA RECONOCIÓ ANTES DE DIMITIR QUE “PONERSE EN MEDIO” DE IGLESIAS Y ERREJÓN CONLLEVABA “MUCHOS RIESGOS”

Etiquetas

- Las imágenes y declaraciones de esta información pueden ser utilizadas por los abonados descargándolas desde: . La fundadora de Podemos Carolina Bescansa, que este miércoles dimitió de la Ejecutiva del partido y renunció a formar parte de las listas con las que Pablo Iglesias e Íñigo Errejón se presentan a la asamblea estatal que el partido celebrará en Madrid los días 11 y 12 de este mes, tenía claro que "ponerse en medio" de los dos dirigentes para recomponer la situación interna conllevaba "mucho riesgo".Bescansa concedió una entrevista a Servimedia hace justo una semana en la que reconoció que los esfuerzos que estaba realizando junto a su compañero Nacho Álvarez para evitar la fractura ante la cita de Vistalegre II podía pasarle factura.En concreto, renoció que “ponerse en medio” en el enfrentamiento ideológico que mantienen Iglesias y Errejón es una “posición de mucho riesgo”. “El que se pone en el medio siempre corre muchos riesgos", indicó. "No sé si el pronóstico va a ser positivo o negativo, pero yo creo que Nacho Álvarez y mucha gente que nos está apoyando desde atrás estamos haciendo lo que creemos es mejor para Podemos porque el proyecto tiene que estar por encima de todos nosotros y de todas nosotras”, indicó antes de celebrar un encuentro el pasado sábado para tratar de recomponer la unidad interna y llegar a la asamblea con una única lista.Sin embargo, Bescansa difundió este miércoles una carta a través de las redes sociales en la que anunciaba que dimitía en la Ejecutiva de Podemos y, además, renunciaba a integrarse en de Iglesias, Errejón o cualquier otra.Bescansa había afirmado, no obstante, en la entrevista a Servimedia realizada el pasado jueves que para ella “sería un honor” seguir formando parte de la dirección política de la organización “al lado de Pablo Iglesias”.Al final ha dimitido de la Ejecutiva de Podemos al considerar que el “enfrentamiento” entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que ha dejado en un segundo plano los contenidos programáticos y estrategias que se debatirán en la asamblea estatal que el partido celebrará el segundo fin de semana de febrero, no representa el espíritu de la organización ni la ayuda.“Ha sido un honor formar parte del Consejo Ciudadano y el Consejo de Coordinación Estatal de Podemos. Ha sido igualmente un honor poder dirigir, respectivamente, la Secretaría de Análisis Político y Programa, y la Secretaría de Economía. Nos hemos esforzado por aportar lo mejor de nosotros mismos en ambas tareas, pero ahora mismo creemos ser más útiles ayudando, desde una posición distinta, a que nuestra organización afronte en las mejores condiciones posibles los retos que tendrá que superar a partir del 13 de febrero”, señala en la carta a la militancia.