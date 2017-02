Iglesias y Errejón tiran del grupo parlamentario para sus respectivas listas de cara a la 'batalla' de Vistalegre II

Etiquetas

Más de la mitad de los diputados 46 diputados con los que cuenta Podemos en el Congreso -sin contar a los que proceden de sus distintos socios de candidatura- se han integrado en alguna de las dos principales candidaturas que compiten por el control del partido en la II Asamblea Ciudadano de Vistalegre II: 20 van con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y 12 están en la del secretario político, Íñigo Errejón.

Iglesias y Errejón tiran del grupo parlamentario para sus listas

De este modo, tanto Iglesias como Errejón han tirado del grupo parlamentario para elaborar sus listas. De los 67 diputados que integran el grupo, 46 están vinculados al proyecto de Podemos, y de ellos, 32 han decidido formar parte de alguna de estas dos candidaturas.

Entre los diputados integrados por Iglesias se incluyen, además de él, los que también son sus más estrechos colaboradores y miembros de la dirección estatal, como su jefa de gabinete y portavoz adjunta en el Congreso, Irene Montero; el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafa Mayoral; o el miembro de la Secretaría General, Juanma del Olmo.

También figuran en los primeros puestos la responsable legal del partido, presidenta de la Comisión de Garantías, y vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo; y las diputada Noelia Vera, Sofía Castañón, Ione Belarra y Ana Marcello.

Fichajes estrella

Entre sus aspirantes a la dirección estatal también están algunos de los que fueron sus principales 'fichajes estrella' en las pasadas elecciones generales, como el histórico dirigente de IU Manuel Monereo; el sindicalista del SAT Diego Cañamero; y el ex portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) José Antonio Delgado.

Completan la lista de diputados Alberto Rodríguez, Txema Guijarro, María Pita -que además es secretaria general de Podemos en Canarias-, Javier Sánchez, Teresa Arévalo, Rita Bosaho, Amparo Botejara e Isabel Franco. Además, también integra a las senadoras Pilar Lima e Idoia Villanueva, y la eurodiputada Estefanía Torres. En la lista de Pablo Iglesias, también está incluido, como número cinco, el Secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.

Doce diputados con Errejón... Y el actor pepe Viyuela

Por su parte, Errejón -que no sólo es diputado sino que ejerce la portavocía del grupo- ha fichado para su lista al juez en excedencia Juan Pedro Yllanes, y a los diputados y miembros de la actual Ejecutiva Pablo Bustinduy (secretario de Relaciones Internacionales); Àngela Ballester (secretaria de Coordinación de Áreas); y Auxiliadora Honorato (secretaria de Acción Institucional).

Entre los 12 parlamentarios de su lista están también Miguel Vila,Ángela Rodríguez (En Marea), Segundo González (responsable de Finanzas); Raimundo Viejo (En Comú Podem); la actriz Rosana Pastor;Ana Terrón y Rosa Ana Alonso. Ocupa un puesto destacado, además, la eurodiutada Tania González, que también es miembro de la actual Ejecutiva. la lista de Errejón la cierra el actor Pepe Viyuela.

Bescansa se declara "insumisa"

La secretaria general del grupo de Unidos Podemos, Carolina Bescansa, por su parte, finalmente no estará en ninguna lista tras anunciar este miércoles su abandono de la dirección de Podemos en disconformidad con el clima de división y enfrentamiento de la organización, ante el que se ha declarado "insumisa".

Pablo Iglesias encabeza su propia candidatura

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, encabezará la candidatura que presentará con su equipo 'Podemos para Todas' al Consejo Ciudadano Estatal -el máximo órgano de dirección entre asambleas-, al margen de la candidatura que también va a presentar para seguir liderando el partido tras la II Asamblea Ciudadana de Vistalegre, según han confirmado fuentes de su equipo.

De este modo, aunque el líder cumpla su palabra de dimitir como secretario general si su proyecto político y el organizativo no son los más votados, seguirá formando parte de la dirección que salga de Vistalegre II, ya que tendrá un puesto como consejero ciudadano. Su objetivo es que si gana una estrategia política que no es la suya, él pueda estar en el Consejo "al servicio de quien lidere", según explican estas fuentes.

Sois vosotr@s los que tenéis que escoger qué Podemos queréis. En eso consiste la democracia. https://t.co/q1NkPmzTP5pic.twitter.com/xi2GyUIMe3 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 2 de febrero de 2017

Al igual que ya hizo en la Asamblea fundacional de Vistalegre de 2014, Iglesias anunció hace más de un mes que aunque sea elegido secretario general -nadie más se ha postulado-, no seguiría al frente de la organización si no gana también la votación de los documentos político y organizativo, ya que no quiere estar al frente de un partido si no puede aplicar el rumbo que defiende.

Votaciones independientes

Estos escenarios son posibles en Podemos ya que las votaciones de candidaturas a la dirección y de propuestas políticas, organizativas, éticas y de igualdad son independientes. Es decir, podría darse el caso de que Iglesias revalidara su puesto como secretario general y su lista fuera la más votada, pero sus documentos quedaran por detrás de los que presentará el secretario político, Íñigo Errejón, que no presentará candidatura a la Secretaría General.

De darse ese escenario, Iglesias ha afirmado en varias ocasiones que debería ser Errejón, como líder del proyecto político y organizativo que más apoyos ha recabado, quien se ponga al frente del partido, a pesar de que el secretario político ya ha anunciado que no quiere liderar. De hecho, este miércoles ha asegurado que, si se diera el caso, pondría a disposición de Iglesias si cargo antes de que este dimitiera.