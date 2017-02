Rajoy confirma a Cospedal en la secretaría general y asciende a Maillo como coordinador

Etiquetas

Mariano Rajoy ha confirmado a María Dolores de Cospedal en la secretaría general del Partido Popular y ha nombrado a Fernando Martínez Maillo coordinador general.

El Comité de Dirección queda así:

María Dolores de Cospedal: secretaria general.

Fernando Martínez Maillo: coordinador general y de organización. Recupera así la figura que implantó Aznar.

Javier Maroto: vicesecretario de Política Social.

Javier Arenas: vicesecretario área local.

Pablo Casado: continúa en comunicación.

Andrea Levy: vicesecretaria de Estudios y Programas.

"Son los que habían. No los he cambiado porque lo han hecho bien y en esta vida se cambia lo que no funciona", ha presumido Rajoy. El presidente del Gobierno ha afirmado que "hacer esta lista ha sido muy díficil".

Un discurso en clave interna

En un discurso pronunciado ante el plenario del XVIII Congreso del PP, Rajoy ha afirmado que "el partido es lo estable y el partido permanece siempre", mientras que las elecciones y los gobiernos se ganan y se pierden. Así se ha dirigido Rajoy a los suyos:

"Algo bueno tiene este partido", ha presumido Rajoy, repasando que han mejorado los resultados en el periodo entre las dos elecciones generales gracias a la unidad en el PP. El presidente del Gobierno ha destacado que conoce "bien" al PP y que conoce "a la mayoría de todos vosotros". También ha hecho un repaso a su trayectorias: de militantes de base a presidente, pasando por la secretaría general entre otros cargos. Ha estado en todas las provincias y lugares donde se le ha citado, defendiendo que es el mejor candidato para presidir la formación.

Rajoy ha lanzado un recado a sus rivales afirmando que algunos que no han pisado ni siquiera un pueblo salvo para hacer turismo y se atrevan a dar lecciones sobre lo que es la política.

El del candidato a la reelección ha sido un discurso en clave interna para elevar la moral del PP, citando a los afiliados y simpatizantes y agradeciendo el "apoyo y cariño" que ha recibido en cualquier punto de España.

Intentaron arrinconarnos y que no formáramos Gobierno, no lo han conseguido. Los españoles nos dieron un apoyo mayoritario #EspañaAdelante — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) February 11, 2017

El PP es el partido "más grande", ha destacado Rajoy. Y ha lanzado un mensaje a Podemos: "No diré que hay partidos que caben en una plaza de toros, no lo diré aunque hay alguna licencia que debería permitirse". El PP, ha dicho, "es tan extenso como la superficie total de España".

He dado todo al @PPopular y todavía puedo dar mucho más. Para mí es un inmenso honor ser el presidente de mi partido #EspañaAdelantepic.twitter.com/Nh4BVr7c3H — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) February 11, 2017

Rajoy ha lanzado también un mensaje optimista: "Queremos crecer más". Su apuesta es la de un partido "más grande y más unido". Y ha dejado claro cuál es el nivel de democracia en el PP: "A ver qué partido presenta 4.000 enmiendas".

El líder del PP, que será reelegido, ha defendido también la autonomía del PP. No va a aceptar, ha dicho, lecciones de nadie ni que ningún otro le imponga cómo debe ser. "Somos un partido con personalidad", a destacado mostrándose abierto a cambiar las cosas a mejor. Ha dejado claro que él no es partidario de las "modas" y que los problemas hay que afrontarlos pensando siempre "en el medio y el largo plazo". "Una cosa es predicar y otra dar trigo", ha resumido.

Rajoy ha hablado de un partido "español" y "europeo". Ha criticado a "los populistas de todo pelaje" que pretenden "la destrucción de la mejor unión política", la Unión Europea. Ha apelado asimismo a la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos.

En un claro mensaje al desafío independentista catalán, Rajoy se ha reafirmado en la defensa de la ley y de la democracia. Sobre el referéndum ha dicho que "no van a tener éxito porque no lo vamos a permitir". Ha anunciado también que hablará sobre ello en el discurso de este domingo ya reelegido presidente del PP.

Otro de sus mensajes ha ido dirigido a defender la memoria de las víctimas del terrorismo. "Nos queda su ejemplo y su memoria", ha dicho. A ETA ha añadido que solo le queda disolverse.