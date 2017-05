El día que Rajoy disfrutó del 'show' de Montoro y su 'Juego de tronos' a Iglesias

Etiquetas

Cuando Mariano Rajoy comunicó a finales de 2011 a Cristóbal Montoro que iba a ser su ministro de Hacienda, el recién elegido Presidente del Gobierno apostaba por uno de los economistas que mejor conocía las finanzas públicas. Él era uno de los grandes baluartes de la política económica de los Gobiernos de Aznar, alguien a quien el líder del PP conocía perfectamente y una persona que le acompañó durante la travesía del desierto en la oposición. A pesar de las heridas aún no cerradas con Luis de Guindos, Rajoy ha confiado en el jienense la cuadratura de los Presupuestos durante estas dos legislaturas y no le ha ido mal.

En las distancias cortas, Montoro demuestra que es una persona con un humor fino y, a la vez, cargado de dardos a sus rivales políticos. Lo hizo el pasado viernes, cuando en el Consejo de Ministros presumió a la hora de presentar la previsión económica que ha enviado el Gobierno a Bruselas y lo repitió es miércoles, con motivo del debate de los Presupuestos donde defendió las cuentas del fin de la crisis con un traje esencialmente socialdemócrata.

Rajoy se lo pasó bien en su escaño. El Presidente estuvo presente en la cámara durante las intervenciones de los portavoces de sus dos principales rivales, el PSOE y, sobre todo, Podemos. De Antonio Hernando tuvo que escuchar reproches sobre los casos de corrupción. Pero él no se inmuto. La orden del Gobierno es relacionar la detención de Ignacio González con otra etapa en el PP de Madrid y de ofrecer máxima colaboración con la justicia. Otra cosa será ver a Rajoy ante el tribunal de la Gürtel, pero para eso aún queda un tiempo.

El mejor momento de la tarde vino cuando Montoro ofreció la réplica a los portavoces de Unidos Podemos y sus confluencias. A Rajoy se le vio reír en su asiento con las respuestas que dio su ministro de Hacienda. Se regodeó de la inútil moción de censura a nivel parlamentario que han planteado. Y disfrutó. Cuando Montoro subía para su escaño tras abandonar la tribuna al Presidente se le vio aplaudirle como si hubiera marcado un 'hat-trick'.

Lo que replicó Montoro a Podemos con ironía y que tanto gustó a Rajoy fue lo siguiente: dijo que la política real no es como 'Juego de tronos', una serie que entretiene al ministro, según confesó. Dijo que la "triple alianza", como afirma Irene Montero, no existe. Dijo que los morados tienen muchos portavoces (el grupo confederal reparte el tiempo entre sus diferentes confluencias), pero que no dicen nada cuando suben a la tribuna. Dijo que menos mal que existe una Ley de Estabilidad Presupuestaria porque, sino, los ayuntamientos que gobierna Podemos dispararían el gasto público ("si no la hubiera, ancha es Castilla"). Y habló de la foto de Pablo Iglesias con Mélenchon para criticar que se junte con partidos de ideología antieuropea.

Pero el repertorio de Montoro no acaba ahí. Ante la acusación de existir una "bonanza macroeconómica" y una "miseria microeconómica" argumentó que la macroeconomía la hacen todos los españoles. Para Alberto Garzón también tuvo respuesta: el líder de IU habló de los 20 millones de españoles que no pueden irse de vacaciones o arreglar la televisión si se les estropea. El ministro de Hacienda le dijo que cómo no iba a saber lo que era arreglar una tele, a los de su generación se lo iba a decir.

El responsable del sudoku de los Presupuestos también tuvo tiempo para emplear el argumento que Rajoy lleva utilizando un tiempo: "España es un gran país". Esto no es la Europa de los años 60 y el muro de Berlín ya cayó, añadió.

Fue la nota de color de un debate que hoy superará las enmiendas a la totalidad. Los Presupuestos inician así el camino para aprobarse, pero a pesar del triunfalismo del PP todavía quedan cuestiones que solucionar para hablar del fin de la crisis: salarios desiguales, desempleados de larga duración (cientos de miles sin ingresos), los jóvenes, la pobreza infantil o la fuga de cerebros. Todavía queda por remar. Mientras, Montoro ha montado su particular show de la comedia, pero entre tanto chiste patinó al decir eso de que el gasto era como tomar copas. Se hablará de ello.