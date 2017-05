Rajoy presume ante empresas familiares que en 2012 todos le pedían el rescate

Etiquetas

Rajoy en estado puro: "Hace menos de cinco años" todo el mundo me preguntaba: "Señor presidente, ¿cuándo va a pedir usted el rescate?" El Presidente del Gobierno ha comenzado así su intervención en la asamblea del Instituto de la Empresa Familiar, que se ha celebrado este martes en Madrid ante un nutrido grupo de empresarios que querían conocer cuáles eran los planes del jefe del Ejecutivo en materia económica. Ha sacado pecho de lo que el Gobierno del PP ha conseguido en estos cinco años (a pesar de estar uno en funciones) y ha presumido de que él evitó la intervención, aunque muchos le insistieron para que la pidiera.

El gallego se siente cada vez más cómodo hablando de cifras económicas. Se las ha aprendido por necesidad ya que en su primera legislatura se ha centrado en esta materia y el crecimiento le ha permitido hilar un discurso en el que se presenta como el responsable de "sacar a España del atolladero" gracias a una "agenda de reformas sin precedentes que supuso una reforma integral de nuestra economía". Es habitual en los últimos meses que Rajoy repase los logros de su Gobierno en materia económica, el dónde estábamos o de dónde venimos, el dónde hemos llegado y el lo que nos queda aún por hacer. De eso habló ante los empresarios familiares.

Los datos que aportó Rajoy son ya conocidos, pero son un motivo de satisfacción para el Gobierno, de ahí que insistan en repetirlos. España, dijo el Presidente, ha generado el 25% del empleo de la zona euro y el 40% del empleo joven, convirtiéndose en la locomotora del viejo continente. Creamos 500.000 puestos al año y desde 2012 el paro se ha reducido en 2.023.000 de personas. Todo ello, dijo, sustentado en la pujanza de las empresas privadas: "Si hemos salido de la crisis es gracias al dinamismo de las empresas exportadoras". "Ustedes generan empresa, bienestar y trabajo. Vamos en la buena dirección, la clave es que no nos equivoquemos", añadió ante la previsión de que vienen al menos tres años de crecimiento positivo.

El Ejecutivo también está insistiendo en sus mensajes en que a pesar de recudirse el gasto, las partidas dedicadas a la protección social se han mantenido o aumentado. Hoy, más de 14 millones de españoles perciben algún tipo de prestación o servicio, destacando los 10 millones de pensionistas. Si todo sigue como hasta ahora, afirmó Rajoy, "España estará en condiciones de abandonar el procedimiento de déficit excesivo en 2018".

El líder del PP anunció que no tendría previstas nuevas medidas de ajuste (no subirá los impuestos) y quiso referirse a la posible aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018: "Será muy importante conocer las razones y los argumentos de los que no quieren colaborar en la aprobación de los PGE, porque a mi no se me ocurre ninguno", dijo con sorna.

Preguntado por si tiene pensado hacer nuevas reformas, Rajoy respondió que sí, pero que su "preocupación mayor en este momento no es hacerlas, es que se mantengan las que ya se han hecho [como la reforma laboral], sobre todo aquellas que han ayudado, y mucho, a aquellas empresas que han generado bienestar y riqueza". "No tiene ningún sentido liquidar aquellos pasos que se dieron en la buena dirección, añadió.

Rajoy habló de futuras reformas ya pactadas con Ciudadanos como la que afecta a los autónomos, a las políticas activas de empleo, a la formación, al Pacto Nacional por la Educación, a medidas para eliminar trabas a las empresas, a otras para potenciar la iniciativa emprendedora y que sea más fácil mantenerla, a la digitalización de la economía, al I+D+I y a mejorar los problemas que existen en materia de regulación. Y, por último, a las pensiones, reforma que para Rajoy es "capital".