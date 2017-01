Vara desvela que tuvo que salir de Ferraz escondido en un coche por temor a ser linchado

Vara ha añadido que ha vivido "un tiempo muy duro" y "un año muy complicado". Sobre el convulso Comité Federal ha dicho que Pedro Sánchez "lo podía haber evitado". "Basta que no se convocara un Comité Federal para votar un Congreso. ¿Por qué no se pidió que el Comité Federal se pronunciara sobre una consulta a los militantes? Se preguntó por un Congreso express con el que muchos no estábamos de acuerdo", se ha cuestionado el extremeño. Ha asegurado que ese día no lo va a olvidad.