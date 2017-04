El Ayuntamiento debatirá sobre el estado de la ciudad en un pleno monográfico el próximo viernes

Etiquetas

(Rogamos sustituyan esta noticia por una anterior sobre el mismo tema por una errata en la fecha de celebración del pleno. Disculpen las molestias) Almería.- El Ayuntamiento debatirá sobre el estado de la ciudad en un pleno monográfico el 26 de mayo

(Rogamos sustituyan esta noticia por una anterior sobre el mismo tema por una errata en la fecha de celebración del pleno. Disculpen las molestias)

El Ayuntamiento de Almería celebrará el pleno para debatir sobre el estado de la ciudad el próximo 26 de mayo, cuando se cumple prácticamente el ecuador de la actual corporación local.

Así lo ha acordado este lunes la junta de portavoces, que ha fijado la sesión, que estará presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, a las 10,00 horas.

El debate comenzará con una intervención del primer edil sobre su visión de la ciudad, gestión realizada y proyectos de futuro para, a continuación, dar el primer turno de palabra de veinte minutos a los portavoces de cada grupo político municipal, de menor a mayor, es decir, Izquierda Unida, Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular.

Posteriormente, habrá una segunda intervención de réplica, de diez minutos para cada uno, en el mismo orden, y cerrará finalmente el debate el alcalde.

De esta forma, según ha indicado el equipo de gobierno del PP, se "cumple el compromiso" del primer edil con los grupos municipales de celebrar, al menos, un debate sobre la ciudad antes de los dos años del inicio del actual mandato municipal.

Fernández-Pacheco ha trasladado que confía en que sea un pleno "sereno, reflexivo y, sobre todo, útil para los almerienses, en el que podamos intercambiar ideas tanto sobre lo que cada uno creemos que es lo mejor para nuestra ciudad como lo que estamos haciendo para avanzar en esos objetivos".

A su juicio, analizar el estado de la capital "desde los grandes temas, que incluso implican a otras administraciones, hasta el día a día de los almerienses es muy positivo, siempre que se haga con afán constructivo y no desde la demagogia y la confrontación".

"Debatir no puede ser nunca malo y espero que del Pleno sobre el estado de la ciudad podamos extraer consecuencias positivas para el futuro de la ciudad y no se convierta en un mero intercambio de reproches que no aporte nada a los almerienses", ha concluido.