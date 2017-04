Bendodo acusa a la Junta de tener "bloqueadas" inversiones por valor de 745 millones en la ciudad

Etiquetas

Asegura que Málaga capital, Torremolinos, Rincón de la Victoria y Alhaurín de la Torre deben ser polo de atracción la próxima década

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha acusado a la Junta de Andalucía de tener "bloqueadas" inversiones tanto públicas como privadas en la capital por valor de 745 millones de euros, entre las que ha citado el vial distribuidor, el puerto deportivo de San Andrés, la adecuación del cauce del río Guadalmedina o el parque de Arraijanal, entre otras.

Así se ha referido también a la ciudad aeroportuaria de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, "de la que se beneficiará mucho" la capital; y ha lamentado que el Gobierno andaluz "no invierta o no permita la inversión" en la provincia, preguntándose "qué supondría para Málaga una Junta de Andalucía que creyera en esta provincia".

En un acto con afiliados celebrado en la capital, Bendodo ha reiterado, como hiciera esta pasada semana durante el acto del Día de la Provincia, que Málaga tiene que convertirse "en el tercer gran eje" económico, social, cultural, tecnológico y turístico de España tras Madrid y Barcelona, recordando que la provincia ganará 110.000 habitantes en los próximos años, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

En este punto, ha señalado que el área que conforman la capital, los municipios malagueños de Rincón de la Victoria y Torremolinos así como el de Alhaurín de la Torre deben liderar la próxima década para lograr ese objetivo de ser el "tercer polo de atracción de inversiones, de población, de talento y de riqueza" del conjunto del país. Esta área tendrá una población superior a los 800.000 habitantes en los próximos años, ha apostillado.

Esta meta "no es fácil" pero, ha agregado, es "un reto apasionante que requiere que todos los partidos políticos y administraciones rememos en la misma dirección, y eso supone que la Junta de Andalucía crea en las posibilidades de esta ciudad".

Como ejemplo de la "falta de compromiso" del Gobierno andaluz con Málaga el presidente provincial ha puesto las obras de un tramo del metro de la ciudad, que llevan "tres años paralizadas"; "un reflejo del cariño que la Junta de Andalucía y sus dirigentes socialistas sienten por nuestra ciudad".

Bendodo ha puesto como ejemplo Málaga y su crecimiento gracias al trabajo de la exalcaldesa Celia Villalobos y del actual regidor, Francisco de la Torre. Ambos dirigentes han tenido palabras de apoyo al presidente del PP malagueño y a su labor en estos años de política tanto institucional como orgánica.

Los tres 'populares' también han aludido a la situación política en su propio partido, coincidiendo en que "no todos son buenos y esas personas que se acercan buscando el beneficio personal tienen que ser apartadas".

"Este partido sabe estar a las duras y a las maduras", ha dicho Bendodo, mientras que De la Torre ha asegurado que los que no buscan el bien común "que no se acerquen a las puertas de nuestras sedes; aquí no caben". Por su parte, Villalobos ha afirmado que al PP le da "asco" aquellos que se acercan a la formación "para su beneficio particular".

RESPALDO A BENDODO

Tras conocer este viernes los resultados de las elecciones internas y el apoyo del 98,7 por ciento de los afiliados que votaron a la candidatura de Bendodo a la reelección, que se cerrará en el congreso provincial de los próximos 19 y 20 de mayo, el dirigente se ha mostrado "abrumado y agradecido".

"Me siento abrumado por el apoyo y cariño recibido y quiero convertirlo en responsabilidad, trabajo y buenos resultados", ha manifestado, al tiempo que ha recordado sus inicios como consejero político en 1995 en el distrito de Cruz de Humilladero de la capital. Desde entonces, ha rememorado, ha trabajado con Villalobos, "que fue un honor"; y con De la Torre, "con el que he echado los dientes".

Villalobos, por su parte, ha instado a los afiliados a que sigan sintiéndose "muy orgullosos" de lo que representa el PP "y del futuro que estamos planteando a los españoles y a los malagueños". "Aquí se están haciendo bien las cosas, y todos queremos lo mismo, que Málaga siga siendo popular y que tú --en referencia a Bendodo-_ sigas siendo nuestro presidente", ha proclamado.

También De la Torre ha valorado a Bendodo, un hombre "que conoce bien la vida municipal y provincial, que tiene las ideas claras y que sabe articular un partido que es clave para el presente y el futuro de Málaga". "Los ciudadanos quieren que seamos los mejores y para eso necesitamos un partido fuerte que se traduzca en una buena gobernanza", ha concluido.