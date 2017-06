EUIB exige la dimisión de Álvaro Gijón debido a "la cantidad de sospechas e indicios de corrupción"

Etiquetas

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha exigido la dimisión del regidor en el Ayuntamiento de Palma y diputado del PP Álvaro Gijón debido a "la cantidad de sospechas e indicios de corrupción" en los que está envuelto y ha asegurado que la situación se ha vuelto "insostenible" "No es aceptable que continúe ocupando cargos públicos y desacreditando la política y las instituciones de las cuales forma parte. Tampoco es aceptable que el PP no exija su renuncia, alegando que no hay una imputación formal contra él", han criticado en un comunicado.