Estrategias para el desarrollo de "ciudades inteligentes en la jornada formativa organizada por la Diputación

Un centenar de personas han participado esta mañana en la jornada formativa Sevilla Provincia Inteligente celebrada en la Casa de la Provincia, organizada por el Área del Empleado/a Público en colaboración con las entidades Informaria y Aalto.

Representantes de empresas tecnológicas, así como técnicos y políticos de los Ayuntamientos sevillanos se han dado cita en este encuentro. Enrique Martínez, coordinador del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, y Adolfo Borrero, vicepresidente de la asociación de empresas del sector -AMETIC-, han dictado en sus ponencias las principales claves y estrategias para el desarrollo de las denominadas Smart Cities o ciudades inteligentes, un proceso para el que, según se ha destacado a lo largo de toda la mañana, es completamente necesario un diagnóstico serio de la situación del territorio, una planificación para la consecución de objetivos por etapas y un compromiso de liderazgo para lograr estos objetivos.

Mario Martínez, diputado del Área del empleado/a Público, ha inaugurado este encuentro acentuando la necesidad de tener la formación necesaria "para alcanzar los objetivos marcados en la agenda digital España 2020, para cuya consecución trabaja la Diputación de Sevilla día a día".

"Por ello -ha destacado el responsable provincial- hemos organizado esta jornada formativa, con el fin de concienciar a los alcaldes de la provincia de la nueva realidad en la que vivimos, de cuál es el concepto de ciudad inteligente y de la necesidad de aplicar las nuevas tecnologías a todos los procesos del Ayuntamiento".

Mario Martínez ha expuesto que la estrategia para la consecución de un ámbito inteligente "requiere de un compromiso por parte de los gestores políticos; en el caso de la Diputación de Sevilla, este compromiso queda patente en los 15 millones de euros que ha dedicado en este mandato en materia de Sociedad de la Información, una cantidad a la que hay que sumar lo más de 5 millones de inversión aprobados en la última Junta de Gobierno para la que será la nueva red de Telecomunicaciones de la provincia de Sevilla".

El responsable de Plan Nacional en la materia, Enrique Martínez, ha expuesto que "las ciudades existían antes de las que llamamos ciudades inteligentes y existirán después, son la solución de la civilización para vivir todos juntos; no dependen de ninguna moda. Sevilla tiene una larguísima tradición de buen hacer en la aplicación de las nuevas tecnologías; puso, por ejemplo, cuando no había faxes, se pusieron estos terminales en todos los ayuntamientos o el proyecto estrella de hace muchos años, Sevilla puso una centralita unificada en todos los pueblos hace muchos años, cuando no había faxes; es una Diputación que lleva preocupándose de estos temas hace mucho tiempo".

Para Enrique Martínez, "el reto ahora es ir un paso más allá a la mera aplicación de la tecnología a verticales, como residuos o aguas; hay que superarlo con un nuevo concepto de plataforma de ciudad que permita que estos verticales se hablen entre sí, de forma que podamos producir un tipo de servicio público nuevo, el que llamamos servicio 4.0., con el que, cuando se produzca un evento, todo el que desde el ayuntamiento y de la Diputación que pueda ayudar esté coordinado para intervenir".

España es líder mundial en esta materia actualmente. Según ha comentado el coordinador del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, "tenemos cosas que no tienen los demás, como un sistema de gobierno en el que todos los ministerios están coordinados, están de acuerdo con las ciudades, que a su vez están coordinadas, que están en la Red de Ciudades Inteligentes, y contamos con un organismo de normalización puntero".

Por su parte, Adolfo Barrero ha centrado la definición de ciudad inteligente como "una visión holística -del todo- de una ciudad, que aplica soluciones TIC para la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, para asegurar sus sostenibilidad económica, social y medioambiental, en un proceso de mejora continuo". Ha expuesto además que desde AMETIC "trabajamos también para extender el concepto de Smart Cities a las Smart Comunity y las Smart Region, o agrupaciones de territorios que se coordinan para encontrar soluciones tecnológicas para un territorio en concreto".

Este concepto que promueve el vicepresidente de esta asociación de empresas del sector incluye también una línea de acción para dar soluciones a las islas, como territorios con unas singularidades específicas que requieren de propuestas concretas y diferenciadas.

Enrique Martínez y Adolfo Barrero han participado también en la mesa redonda posterior en la que Raquel Vega, concejala del Ayuntamiento de La Rinconada, y la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, han compartido con el público la experiencia en cuanto a estrategia Smart Cities que han experimentado y tienen en desarrollo estos municipios. Carmen Rodríguez Quirós, gerente de la Sociedad de Informática Provincial (INPRO) ha presentado en esta mesa la apuesta de la entidad supramunicipal para lograr la máxima conectividad digital con los Ayuntamientos, así como el trabajo diario y codo con codo con alcaldes, concejales y personal técnico de todos los municipios sevillanos.

La clausura ha estado a cargo del diputado provincial de Concertación, José Barroso, quien ha agradecido la asistencia a todos los participantes a esta jornada con la que, ha destacado, "hemos querido daros las herramientas que puedan generar ese futuro, poniendo a vuestro alcance el amplio abanico de posibilidades que existen ahora mismo para que vuestro municipio avance hacia una mayor conexión digital".

Concluida su agenda prevista para esta mañana, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha acercado a la Casa de la Provincia a saludar a los participantes en esta jornada, y ha invitado personalmente a Enrique Martínez "para que vuelva en cuanto pueda, porque entre todos tenemos que conseguir que Sevilla sea una provincia inteligente".