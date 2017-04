El alcalde de Ferrol asegura que el "sestallismo-telladismo" pasará a la historia como una corriente política ferrolana

Etiquetas

Acusa a PP y PSOE de ser unos "cobardes y miserables" por retirarle algunas competencias de modificaciones presupuestarias

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), ha ironizado con que "existe una corriente política que pasó a la historia de la humanidad, que es el marxismo-leninismo, y ahora hay una corriente que pasará a la historia de Ferrol, que es el 'sestallismo-telladismo", en alusión a la secretaria xeral del PSdeG en Ferrol, Beatriz Sestayo y al secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado.

Dichas manifestaciones las ha realizado el regidor de Ferrol en Común horas después de que la unión de los votos de los grupos municipales de PP y PSOE, en la noche de este jueves, durante el pleno ordinario de fin de mes, posibilitaran la retirada de algunas de las competencias económicas que tenía concedidas el alcalde, por delegación del pleno, y que le permitían vía decreto determinadas modificaciones presupuestarias.

Jorge Suárez ha calificado el acuerdo entre ambas formaciones como de "pacto infame, vestido de lagarterana, como se dice vulgarmente, y que lo único que busca es un bloqueo a este gobierno con la vista puesta en el año 2019".

Según ha advertido, "durante dos años va a impedir a este gobierno dar satisfacción a lo que la ciudadanía le demande, con el objetivo del desgaste personal".

MOCIÓN DE CENSURA

Jorge Suárez ha instado a las dos formaciones políticas, PP y PSOE, a ser "más valientes, no ser tan cobardes y miserables, y si realmente piensan en la transparencia y en el beneficio de la ciudad, pues que el 'telladismo' y 'sestallismo' junten a sus catorce concejales y que presenten la moción de censura".

Así, ha estimado que "si no dan ese paso adelante, lo que tendrán que hacer es dar explicaciones por esta situación de bloqueo a la ciudadanía".

El alcalde de Ferrol también ha asegurado que esta moción le tiene "todavía en estado de shock, ya que no se sabía que se podía llegar a este punto de indignidad" y ha dado por casi descartado presentar algún tipo de impugnación. "Realmente no creo que merezca la pena, porque estamos hablando de una cuestión ética que un tribunal no va a resolver", ha valorado.

A su juicio, además, "los vecinos son el mayor tribunal" y está "absolutamente convencido de que tras lo sucedido ayer --por este jueves-- no entienden absolutamente nada". Tanto PP como PSOE, en su opinión, "deberían recapacitar y retirar esta moción, que no es contra el gobierno, sino que es en contra de la ciudad".

El regidor de Ferrol en Común ha asegurado que esta decisión del pleno supondrá que "cualquier modificación de crédito, pago a proveedor o inversión va a tener que pasar por una comisión y pleno, además de tener que pasar por una exposición pública, por lo tanto, un retraso mínimo de un mes cada uno de los pagos que se tengan que liberar".

RESPUESTA DE SESTAYO

Por su parte, la portavoz el grupo municipal del PSOE, Beatriz Sestayo, ha lamentado que "una vez más el gobierno acuda a los insultos y la mala educación, frente a algo tan fácil como hubiera sido comprometerse a celebrar las comisiones, aprobar los presupuestos y desbloquear la penosa gestión de esta ciudad".

La líder socialista ha abundado en que "lo único que se ha aprobado es que las competencias que son del pleno vuelvan al pleno, toda vez que el alcalde mantiene bloqueada y paralizada la ciudad, una moción que a lo largo de la democracia fue votada por todos los grupos políticos sin excepción".

Sestayo ha acusado al ejecutivo que lidera Jorge Suárez de "no celebrar comisiones y exhibir su falta de trabajo". Por ello, para la socialista, "muestra su rechazo a una medida que lo único que exige es que trabajen más".

Así, ha incidido en que "tenían una opción para salvarse de esta moción y era comprometerse a informar de las modificaciones de crédito para que la ciudadanía sepa que se hace con el dinero público".

"Pero frente a ello usan la descalificación", ha agregado, antes de recordar que "el alcalde y su gobierno han hecho más privatizaciones que el PP y casi dos años después de llegar a la Alcaldía, siguen con los presupuestos de Rey Varela", lo que según la socialista demuestra "la incompetencia de Jorge Suárez".