Gómez justifica por qué no fue al juez y se limitó a advertir al PP: "Sólo tenía tres testigos. No tenía pruebas"

González le llamó en enero de 2014 preguntándole directamente si tenía una cuenta en Suiza porque se lo habían dicho "los de azul"

El exalcalde de Leganés y diputado autonómico del PP, Jesús Gómez, ha explicado este miércoles por qué cuando llegó a su poder supuesta información de una cuenta abierta en Suiza atribuida al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se limitó a acudir a su partido y no al juez. "Sólo tenía tres testigos. No tenía pruebas", ha dicho.

En conversación con Europa Press, el parlamentario ha explicado cómo obtuvo cierta información sobre una cuenta en Suiza, que supuestamente se atribuía a Ignacio González, y por qué decidió advertir del "supuesto peligro" al coordinador de Organización del PP, Juan Carlos Vera, a finales de 2014.

El propio Vera, preguntado este miércoles sobre por qué no acudieron con la información de Gómez a la justicia, ha señalado que tendría que haber sido el diputado autonómico el que debería haber ido a la Fiscalía si tenía pruebas de los datos que le habían facilitado, como un número de cuenta en Anglo Irish Bank y código Swift.

Sin embargo, Gómez responde rotundo: "¿Alguien iría con tres testimonios, que podían negarlo en cualquier momento, y con un papel con un número de cuenta?". En su opinión, cuando uno va a denunciar a los juzgados, "tiene que ir con pruebas" y él no las tenía. "Los mismos que me han contado una cosa pueden ir después y querellarse conmigo por denuncia falsa", ha indicado.

Para Gómez, que primero se reunió con Vera y después con Carlos Floriano, entonces vicesecretario de Organización del PP, "actuaron torpemente" pues tras recibir esta información fueron directamente a hablar con González. "Se van a hablar con el presunto, y ¿quién se piensa que no lo va a negar todo?", se pregunta.

Gómez ha explicado que cuando él acudió a Vera y Floriano todavía no se sabía nada de candidaturas y asegura que lo que denunció le perjudicó a la hora de repetir como cabeza de lista en su municipio dado que seguidamente fue apartado --la propia Esperanza Aguirre le comunicó que no sería candidato--.

El diputado ha contado cómo llegó hasta los datos de la cuenta en Suiza y fue, precisamente, después de una llamada de Ignacio González, ya presidente de la Comunidad de Madrid, a principios del 2014, que le preguntó directamente si él tenía una cuenta en este paraíso fiscal.

Según recoge el acta notarial que firmó, con un testigo, el 8 de abril de 2015, al que ha tenido acceso Europa Press, lo que él recuerda de dicha conversación refleja cómo directamente González le pregunta si tiene una cuenta en Suiza. El le responde con un "¿¡Cómo!?, a lo que añade que no la tiene y que "ojalá".

González le explica que le ha llegado una información de que hay "un Jesús Gómez que tiene una cuenta en Suiza" y el diputado, todavía alcalde en ese momento, le responde: "Ya, presidente, pero ten en cuenta que Jesús Gómez en España tiene que haber unos cuantos cientos". Por eso, procede a preguntarle si ese Jesús Gómez tiene sus apellidos y su DNI, a lo que el expresidente le dice que sí.

Gómez le asegura que tiene que tratarse de un "error" y le vuelve a preguntar sobre quién lo dice, a lo que le responde González que "los de azul", en referencia, entendió él, a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. "Pues puedes estar tranquilo, porque yo jamás he estado en Suiza, ni siquiera de vacaciones y jamás he dado orden a nadie de que me abra una cuenta en Suiza", concluyó el exalcalde en la conversación.

Tras esta llamada, Gómez se quedó "profundamente preocupado" y estuvo analizando, durante al menos dos semanas, las posibilidades de haber sido víctima de algún montaje policial "con objeto de perjudicar su imagen personal y su carrera política". Tras indagar por distintas vías fue cuando se encontró con que supuestamente quien podría tener una cuenta en Suiza era el propio expresidente, ahora encarcelado.

Más tarde ligó esta llamada a una conversación que Gómez mantuvo con la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en el marco del caso 'Cuadrifolio' y donde salió el tema de la cuenta que habría aparecido a nombre del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados.

Entonces admitió que la explicación que había dado Granados sobre la misma --que tenía dinero procedente de su trabajo en la empresa privada-- era razonable y llegó hasta opinar, porque así lo creía Gómez, que no era raro que en aquellos años, antes de 2000, se hicieran operaciones de derivados en divisas. El diputado cree que de aquella conversación alguien fue con las palabras "cuenta, Suiza y divisas" a González, lo que derivó en la llamada posterior.

ACTA NOTARIAL A CIFUENTES

Con el mismo acta notarial que firmó el año pasado, mes y medio antes del Congreso Regional que el PP de Madrid celebró en marzo, Gómez pidió audiencia con la que todavía era presidenta de la gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, no tanto, ha dicho, para hablar de la cuenta, que apenas se trató, sino para explicarle la situación del PP en Leganés.

Una situación que, como ha explicado a Europa Press, se había vuelto "insostenible" después del "lío" que hubo en las pasadas elecciones municipales, cuando Aguirre decidió que no iba a ser candidato. El partido acabó dividido, muchos se dieron de baja y además, otros se han encargado de "reforzar" otras formaciones como la de Vox.

De gobernar en minoría con 12 concejales han pasado a la oposición con seis ediles, y como ha explicado Gómez, después del congreso regional venían los congresos locales, y el exalcalde quería plantearle la situación a Cifuentes por si quería tenerlo en cuenta. Desde entonces no ha vuelto a hablar sobre este tema con la presidenta madrileña.

De hecho, según ha explicado, nadie del partido se ha puesto en contacto con él para tratar lo sucedido en la última semana, cuando surge su nombre como una de las fuentes que habría informado al PP de las sospechas sobre Ignacio González. De momento, un par de compañeros ya le han felicitado por haber dado el paso y estar estos días contando lo que vivió, sin tener muy claro qué le deparará el futuro.