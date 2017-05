El PSOE se ofrece para alcanzar un amplio consenso sobre el Astoria, sin descartar el proyecto de Banderas

Etiquetas

El PSOE en el Consistorio de Málaga se ha ofrecido este miércoles para alcanzar un amplio consenso sobre el futuro del Astoria, sin descartar el proyecto del actor Antonio Banderas, según ha informado la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, María del Carmen Moreno.

Moreno, en rueda de prensa, ha defendido que "tenemos que ser capaces de alcanzar un amplio consenso sobre el Astoria, sin descartar el proyecto ganador del concurso de ideas si sus promotores reconsideran su decisión", ya que este pasado martes Antonio Banderas informó a través de una carta de que ha decidido abandonar su proyecto previsto, tras ganar el concurso de ideas junto con el arquitecto José Seguí, debido a "los insultos, las descalificaciones, y el trato humillante" recibido.

"Estamos a tiempo", ha asegurado la portavoz municipal del PSOE, al tiempo que ha incidido en que el concurso de ejecución del proyecto debe tener las máximas garantías, contar con avales económicos y estudios de viabilidad, además de revertir a la ciudad un canon por la explotación del espacio.

En este punto, ha agregado que "ese espacio urbano es una oportunidad estratégica en la ciudad. Las bases de ese consenso: abandonar el cortoplacismo político, el revanchismo y el malagueñismo de campanario". "Altura de miras, enterrar el hacha de guerra y nadie es más ni menos malagueño que nadie por defender o criticar a un paisano. Francisco De la Torre, alcalde de Málaga, debe promover ese consenso", que a su juicio, "no es la unanimidad".

"Debemos salir de este bloqueo. Existen diferentes opciones para la gobernabilidad, para adoptar decisiones por amplio apoyo de la corporación municipal. El PSOE se ofrece para garantizar ese consenso en el asunto del Astoria y Victoria. Le toca mover ficha a De la Torre", ha expuesto.

CRÍTICAS A GESTIÓN DEL ALCALDE

Asimismo, ha reiterado que el alcalde de la ciudad "ha gestionado de manera nefasta, imprudente e irresponsable todo el proceso relacionado con el Astoria-Victoria: desde la compra del edificio a la convocatoria del concurso de ideas".

"Detrás de este nuevo episodio está la debilidad política de Francisco de la Torre en este mandato. Esta debilidad política como alcalde amortizado y su minoría en la Corporación está convirtiendo su final de ciclo político en un mandato en blanco para la ciudad de Málaga", ha dicho, al tiempo que ha apuntado otros proyectos y asuntos que "están bloqueados como consecuencia de esa debilidad: Repsol, metro, Limasa, huelga de bomberos o proyecto de Moneo".

Para la portavoz socialista, "asistimos a una incesante cascada de acuerdos plenarios que no van a ningún lado, pero que acaban siendo revocados a la menor ocasión".

Al respecto, ha afirmado que en los debates plenarios, "en vez de resolver los conflictos ciudadanos, en vez de resolver las discrepancias ciudadanas, sobre todo de índole urbanística", los representantes públicos, "que tenemos la misión de encauzar esos conflictos porque tenemos la legitimidad y las herramientas legales para hacerlo, creamos más incertidumbre".

"Cuáles son las consecuencias", se ha preguntado, asegurando que "la ciudad traslada que no es un espacio seguro para las inversiones porque no hay seguridad de acuerdos políticos estables en torno a la planificación urbana, el resultado de los concursos de ideas o la sostenibilidad de las inversiones en infraestructuras". "La ciudad de Málaga corre el riesgo de perder inversiones", ha agregado.

En este punto, ha pedido reflexionar sobre la repercusión que tiene una noticia como la de que Antonio Banderas renuncie a invertir en su ciudad. "Piensen el impacto nacional e internacional de la noticia en términos de seguridad jurídica de las inversiones", ha apuntado.

También Moreno ha explicado que la posición en la pasada comisión de urbanismo del grupo socialista "fue de responsabilidad política". "No podíamos acordar suspender un concurso de ideas en el que no solo había participado el equipo ganador sino 70 más".

En este sentido, ha destacado que el PSOE ha defendido que el concurso de ejecución del proyecto "debía tener las máximas garantías, que después de las declaraciones del alcalde sobre el pliego de condiciones éste no debía levantar la más mínima sospecha de ser un traje a medida y que cualquier proyecto debía contar con los avales económicos y estudios de viabilidad, además de revertir a la ciudad un canon por la explotación de un espacio público que tanto había costado al ayuntamiento".

RESPONSABILIDAD

"Hoy el PSOE pide responsabilidad, primero a De la Torre, y después, al resto de grupos. El PSOE es un partido responsable y estamos en la línea del consenso para que salgan adelante inversiones estratégicas para la ciudad. Todos los grupos tenemos responsabilidad con la gobernabilidad de la ciudad. De la Torre tiene la responsabilidad de articular esa gobernabilidad. Y hoy por hoy la ciudad parece ingobernable. Habrá quien piense que puede sacar rédito inmediato pero la gran perdedora es la ciudad, es Málaga", ha incidido.

Asimismo, ha señalado que "exigir en el debate ciudadano que un concurso público tenga todas las garantías no ofende a quien se presenta a él. Exigir respecto para quien gana un concurso no debería ofender a quienes no comparten la decisión", por lo que "De la Torre debe reconducir la situación, es el alcalde de la ciudad, pero el resto de grupos si no existe una alternativa mayoritaria, debemos contribuir a esa gobernabilidad. Hemos dado un paso importante: un concurso de ideas. El siguiente: un concurso de ejecución del proyecto".