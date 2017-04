El PDeCAT se plantea presentar un candidato "autonomista" si el proceso soberanista acaba mal

Etiquetas

Bonvehí apuesta por Vila como candidato a la alcaldía de Barcelona

El coordinador de Organización del PDeCAT, David Bonvehí, ha mantenido este jueves que el partido se plantea presentar un candidato "autonomista" en caso de que el proceso soberanista acabe mal, pese a destacar que la formación seguiría siendo independentista.

Lo ha dicho en declaraciones a Rac1 y Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, después de que Catalunya Plural haya publicado una grabación en la que Bonvehí, en una reunión con alcaldes y militantes de su comarca, el Bages (Barcelona), revela los planes del partido a la hora de buscar un candidato para unas futuras elecciones.

"Si el proceso acaba bien y somos independentistas tendremos que buscar a un personaje que represente lo que queremos disputar. Si el proceso no está acabado y estamos en plena vorágine, tendremos que buscar a alguien muy independentista, y si el proceso ha sido un desastre, tendremos que poner a alguien autonomista", dijo en el encuentro.

Bonvehí se ha ratificado en estas palabras destacando que se limitó a analizar tres posibles escenarios porque, pese a admitir que el objetivo del PDeCAT es culminar el proceso soberanista, tienen que estar preparados por si hay que celebrar unas elecciones autonómicas, también en el caso de que en el referéndum gane el 'no'.

Sin embargo, ha insistido en que sería un "fracaso" todo lo que no sea celebrar un referéndum, y ha añadido que no tienen ningún elemento sobre la mesa para decir que no se llevará a cabo.

VOTOS DE DURAN

En la grabación también recalca que los electores ven radicalidad en el PDeCAT, y por ello se decantan por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y cree que deben buscar los votos que recogía la Unió de Josep Antoni Duran: "Muchos votantes de Duran de buena fe creo que deben votar a los nuestros. Nosotros no podemos ser más radicales que los de ERC y la CUP".

Así, ha explicado las diferencias que ha levantado entre los miembros del partido que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya aparecido en un video con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en defensa de la escuela pública.

"Yo soy de pública y la defendemos. Pero es verdad que esto nos ha costado unas tensiones internas", ha reconocido el coordinador de Organización del PDeCAT.

También apostó por el conseller Santi Vila para disputar la alcaldía de Barcelona, al considerar que puede ganar a Colau y tras definirlo como una persona con visión a largo plazo y con un perfil no tan personalista como otros: "Le pedimos muchas cosas, pero queda claro que él está a disposición del partido".