EL EJÉRCITO DEL AIRE COMIENZA SU DESPLIEGUE EN LA POLICÍA AÉREA DEL BÁLTICO

El Ala 15 del Ejército del Aire, con sede en la base aérea de Zaragoza, ha comenzado su despliegue en la misión de la OTAN de Policía Aérea del Báltico para lograr la estabilización en el norte de Europa con la partida a Estonia del primer convoy logístico.Según informó el Ejército del Aire, los cuatro cazas F-18 del Ala 15, apoyados por otras unidades de este cuerpo militar, operarán en Estonia durante cuatro meses en virtud de los compromisos adquiridos por la OTAN. Tendrán como objetivo proteger el espacio aéreo conjunto, manteniendo un servicio permanente de alerta.El Ejército del Aire desplegará cuatro cazas F-18 desde mayo por un periodo de cuatro meses en la misión de la OTAN de Policía Aérea del Báltico para lograr la estabilización en el norte de Europa ante la presencia de aeronaves rusas, que se reforzó en abril de 2014 tras el inicio de la crisis con Rusia. Este despliegue tiene lugar atendiendo a lo previsto en el calendario de rotaciones de la Alianza Atlántica. Los cazas pertenecen al Ala 15, con sede en Zaragoza, y está previsto que se desplieguen hasta un centenar de efectivos en la base aérea de Ämari (Estonia).Será la primera vez que estas aeronaves participen en este tipo de misión, si bien no es la primera ocasión en que España participa en esta misión. Las Fuerzas Armadas españolas desplegaron durante el primer trimestre de 2015 y el primero de 2016 cuatro cazas ‘Eurofighter’ en los destacamentos de Ämari y Siauliai (Lituania), respectivamente. Durante su despliegue realizaron interceptaciones de aviones rusos en el Báltico.De hecho, el pasado 22 de septiembre se vivió un hecho singular cuando dos aviones de combate 'F-18' del Ejército del Aire controlaron los movimientos de dos bombarderos rusos ‘Tupolev 160’ que sobrevolaron las inmediaciones de la costa de Bilbao, aunque “en ningún momento” penetraron en el espacio aéreo español.Estos vuelos de aviones rusos se han convertido en algo relativamente frecuente en los últimos años provocando incidentes en las inmediaciones de los espacios aéreos de Noruega, Reino Unido o Portugal.España, que nunca había intervenido en una acción de seguimiento de este tipo cerca de su espacio aéreo soberano, sí participa en la Policía Aérea del Báltico de la OTAN. HISTÓRICO DE LA MISIÓNLos militares españoles no operan solos en la aplicación del principio de seguridad colectiva aliada que rige la defensa del espacio aéreo de la OTAN, en este caso para proteger a Estonia, Letonia y Lituania de posibles ataques aéreos en su territorio, incluyendo sus aguas jurisdiccionales, al tiempo que se garantiza el tránsito seguro del tráfico aéreo civil.En esta misión también participan aeronaves de otros países miembros de la Alianza Atlántica que operan desde la citadas bases de Ämari, Siauliai y desde la de Malbork, en Polonia.En 2004 la OTAN amplió su espacio aéreo al norte de Europa tras el ingreso de Estonia, Letonia y Lituania. Dado que ninguna de ellas cuenta con aviones de combate, durante los últimos 10 años 14 países aliados se han sucedido en distintas rotaciones de cuatro meses de duración desde la base de Siauliai. De hecho, España lideró en 2006 la décima rotación con cuatro aviones ‘Mirage F-1’ del Ala 14, con sede en la base aérea de Los Llanos (Albacete).Tras la integración de las repúblicas bálticas en la OTAN la aviación rusa comenzó a surcar las rutas que sobrevuelan las aguas internacionales del golfo de Finlandia y el mar Báltico bordeando el litoral de Estonia, Letonia y Lituania entre las bases de San Petersburgo y Kaliningrado en dirección norte-sur o viceversa.Los cazas españoles únicamente intervienen cuando se incumplen las tres normas fundamentales de vuelo: la presencia de una aeronave sin plan de vuelo declarado, la falta de comunicación entre el avión y el controlador aéreo civil en tierra y la carencia o desactivación del transpondedor. Esta es la herramienta que posibilita al controlador disponer de inmediato y en todo momento el tipo de aeronave y su altura para mantener la separación entre los aviones y evitar los riesgos de colisión.Las aeronaves rusas en ocasiones no son detectadas por los radares civiles pero no pueden burlar los sistemas de detección militares, aunque sólo sea mediante una traza anónima en sus pantallas.Así pues, la Alianza Atlántica continúa con el dispositivo reforzado de vigilancia y control del espacio aéreo báltico que puso en marcha en abril de 2014 tras el inicio de la crisis con Ucrania, cuando se pasó de cuatro a 16 aviones de combate en misiones de policía aérea y elevando a tres el número de bases de despliegue.