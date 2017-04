Merkel apoya a su ministro de Exteriores en su encontronazo con Netanyahu

Etiquetas

La canciller alemana, Angela Merkel, ha defendido este miércoles la decisión del ministro de Exteriores de su Gobierno, Sigmar Gabriel, de reunirse con representantes de organizaciones de Derechos Humanos críticas con el Gobierno israelí durante una visita oficial, lo que derivó en un incidente diplomático entre los dos países.

"Nosotros creemos que, en un país democrático, debe ser posible mantener una reunión con organizaciones no gubernamentales sin que ello conlleve ese tipo de consecuencias", ha indicado el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, en una comparecencia rutinaria ante la prensa en la capital alemana.

El portavoz se refería a la reacción de Israel que decidió cancelar en el último momento un encuentro previsto entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro alemán, el socialdemócrata Gabriel, para este martes.

"La política del primer ministro Netanyahu es no reunirse con visitantes extranjeros que en viajes diplomáticos se reúnan con grupos que difaman a los soldados israelíes como criminales de guerra", informó este martes la oficina de Netanyahu tras anunciar que la reunión no se celebraría para a continuación indicar, no obstante, que las relaciones entre ambos países no cambiarán.

El portavoz del Gobierno alemán señaló que también en los viajes oficiales que realiza la canciller se programan a menudo reuniones con miembros de la sociedad civil de los países que visita.

En este sentido, desde Berlín lamentaron la suspensión del encuentro entre Netanyahu y Gabriel, aunque indicaron que "todo esto no cambia nada" la destacada importancia de las relaciones entre Alemania e Israel.

En los últimos días, el primer ministro israelí había dejado entrever que no estaba de acuerdo con la reunión de Gabriel con las organizaciones de Derechos Humanos críticas tanto con su Gobierno como con la construcción de asentamientos en territorios palestinos. Sin embargo, Gabriel calificó esa reunión de "totalmente normal".

Las relaciones entre Alemania e Israel ya eran tensas, después de que el Gobierno germano criticase con dureza la ley aprobada en febrero por Israel para legalizar a posteriori 4.000 viviendas de colonos en territorio privado palestino.

Merkel fue galardonada el lunes con el premio Elie Wiesel, la mayor distinción que otorga el Museo del Holocausto en Estados Unidos, por sus esfuerzos para mantener vivo el recuerdo del genocidio en Alemania.