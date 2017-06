(AMPLIACIÓN) MOCIÓN. RIVERA A IGLESIAS: "NADIE ES MÁS RESPONSABLE QUE USTED DE QUE RAJOY SEA PRESIDENTE"

Etiquetas

- "Le tengo menos miedo a su ideología que a su incompetencia", dice al candidato. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo este miércoles al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que nadie es "más responsable" que él de que Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno.Durante el debate sobre la moción de censura promovida por Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Rivera centró su discurso en Iglesias para afear su "falta de proyecto" y la ausencia de medidas concretas para mejorar la vida de los ciudadanos. Parafraseando a Charles Dickens, Rivera dijo que en España no se vive "el mejor de los tiempos", como quiso hacer ver Rajoy, ni tampoco "el peor", como trató de dibujar Iglesias. "Lo mejor está por llegar", dijo, "y seguramente no de la mano de Podemos". Rivera recordó que el PP perdió 60 escaños en las elecciones generales de diciembre de 2015 y Rajoy dijo que no al Rey, pero Podemos votó contra un gobierno alternativo, por lo que "nadie es más responsable que usted de que Rajoy sea presidente". Denunció que el objetivo de Podemos no es que España mejore, sino "destrozar" al PSOE, y por eso forzó unas segundas elecciones en las que "le salió el tiro por la culata" y hoy el "miedo" es el mayor aglutinante del voto al PP. Cuando un partido gana dos veces las elecciones "aunque no nos guste", el país necesita presupuestos y hay que cumplir compromisos, le dijo, "si uno quiere a su país tiene que permitir que el país se ponga en marcha" y no preferir que todo vaya mal para poder "asaltar los cielos". Rivera se mostró convencido de que la moción de censura solo busca solventar las crisis internas de Podemos, y desgranó las medidas puestas en marcha gracias a Ciudadanos, mientras que Podemos se limita a poner "pegatinas" en un autobús con las que el PP está "temblando", ironizó."UNA PAGUITA"Acusó a Iglesias de querer vaciar la hucha de las pensiones para dar "una paguita, trabajes o no trabajes, te formes o no te formes", y de llevar en su programa la mayor subida de impuestos de la democracia a pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dejado el listón alto. Le afeó también que defienda "monopolios y mediocridad" en el sector energético o en el de la alimentación, y le preguntó con sorna si pretende "expropiar Mercadona para poner economatos". Rivera aseguró que Podemos habla de cómo acabar conla riqueza pero no propone nada para acabar con la pobreza. Aseguró que varias de las propuestas que formuló Iglesias en su exposición inicial en el debate se están tramitando ya. "Salga usted del autobús y vuelva a la Cámara", le espetó, emplazándole a trabajar para impulsar reformas. Aunque el edificio institucional de España "tiene goteras", Rivera apostó por "arreglarlas" y no por "demoler" toda la estructura como pretende "demoliciones Iglesias". Cuando ERC y Bildu ven ese cartel, ironizó, solo piensan "dónde hay que apretar el botón". Le alertó, en ese sentido, de que sus únicos compañeros de viaje en la moción de censura son los que abiertamente quieren "liquidar España". "¿No será usted la persona útil que han encontrado para demoler este país?", le preguntó. Sobre Cataluña, le alertó de que el "derecho a dividir no existe", y le emplazó a leer la Constitución de Estados Unidos, que se encabeza con un "We, the people", es decir, un "nosotros, la gente", al igual que los textos constitucionales de Francia o Alemania. Rivera llegó a decir a Iglesias que le tiene "menos miedo a su ideología que a su incompetencia" y se erigió en baluarte de una España "en marcha", "sin sectarismos", formada por ciudadanos "libres e iguales", "diversa y unida". Hay que ganar, dijo a Iglesias, pero en las urnas.