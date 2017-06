Arrimadas rechaza el debate sobre la plurinacionalidad y denuncia los "bandazos y contradicciones" del PSOE

Etiquetas

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha rechazado este lunes el debate planteado por el PSOE sobre la plurinacionalidad del Estado y ha denunciado los "bandazos y contradicciones" que, a su juicio, han demostrado los socialistas respecto al modelo territorial que defienden.

"Los españoles no tienen culpa de los bandazos y contradicciones del PSOE", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión de la Ejecutiva del partido. Según Arrimadas, para gobernar España hay que tener "una idea clara del país y un proyecto de futuro para todos los españoles", y eso el PSOE "no lo ha tenido y no lo va a tener".

Tras la celebración del 39 Congreso del PSOE, que ha apostado por reconocer en la Constitución el carácter "plurinacional" del Estado, la portavoz de la formación naranja ha señalado que en este aspecto las diferencias entre su partido y el de Pedro Sánchez son "claras".

"Nosotros trabajamos para ganar a Mariano Rajoy en las urnas en las próximas elecciones con un proyecto que no separe a los españoles, sino que los una, un proyecto moderno, no del pasado, y un proyecto claro, que no cambie cada cinco minutos", ha indicado.

UN PSOE QUE QUIERA "CONSTRUIR, NO SOLO DESTRUIR"

Por otro lado, Arrimadas se ha congratulado de que "por fin" el PSOE vaya a tener un portavoz definitivo en el Congreso, tras "muchos meses sin ningún tipo de interlocución" por la dimisión de Antonio Hernando y la interinidad de José Luis Ábalos, y ha afirmado que Cs ofrece diálogo y disposición para llegar a acuerdos.

"Pero me gustaría saber si el señor Pedro Sánchez, además de hablar de destruir todo lo que hay, se va a sumar a construir y va a apoyar medidas de Ciudadanos", ha subrayado.

Arrimadas ha mencionado concretamente la eliminación de los aforamientos políticos, la reforma de la Ley Electoral, la limitación de los mandatos del presidente del Gobierno y la comparecencia de antiguos responsables socialistas en la comisión de investigación parlamentaria sobre el rescate de las cajas de ahorro.

TECHO DE GASTO DE 2018

Respecto a la negociación sobre el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado de 2018, la portavoz de la Ejecutiva de Cs ha dicho que su partido mantiene "conversaciones informales" con el Gobierno del PP dentro del "flujo de diñalogo" existente entre ambas partes". "Pero no ha habido ninguna reunión formal, ningún documento ni propuesta concreta", ha añadido.

También se ha pronunciado sobre la encuesta electoral de 'El Español' según la cual el PP obtendría el 26,7% de los votos, frente al 33% de las últimas elecciones generales, el PSOE subiría al 24,2%, Ciudadanos alcanzaría el 18,1% y Unidos Podemos se situaría solo un punto porcentual por encima del partido naranja.

Tras afirmar que en Cs son "muy prudentes" con los sondeos, ha resaltado que en los últimos meses todos muestran una "tendencia de crecimiento", algo que atribuye al trabajo del partido en las instituciones y a que son una alternativa al Ejecutivo de Rajoy con un proyecto "de centro, limpio, moderno, sensato y que une a los españoles".