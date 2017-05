Borrell dice que López no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero sí de hacer perder a uno de los otros dos candidatos

Etiquetas

Destaca las diferencias ideológicas entre Sánchez y Díaz, pero dice que el exsecretario general no es "un izquierdista peligroso"

El exministro socialista Josep Borrell ha afirmado que Patxi López no tiene "ninguna posibilidad de ganar", pero sí, indirectamente, "de hacer perder a uno de los otros dos candidatos" a liderar el PSOE, Pedro Sánchez y Susana Díaz. Además, ha destacado las diferencias ideológicas existentes entre Sánchez y Díaz, aunque ha asegurado que el exsecretario general no es "un izquierdista peligroso".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Borrell ha manifestado que hay "bastante" distancia ideológica entre Pedro Sánchez y Susana Díaz sobre el modelo de partido, sobre los planteamientos de relación con otras fuerzas políticas y sobre la estructura del Estado. "Hay bastante diferencias. Si no las hubiera, ¿qué estamos haciendo aquí?", ha añadido.

Además, ha apuntado que "no sabe de dónde se saca que Pedro Sánchez es un izquierdista peligroso" y ha señalado que no se puede llegar a esa conclusión de su documento programático. "Yo, no sólo he contribuido a redactar, modestamente, algunas partes, sino que, por mucho que lo leo, no veo allí ningún izquierdismo que ponga en peligro nada", ha manifestado.

El exministro ha manifestado que Patxi López "es un compañero apreciado y eso seguramente le ha empujado a presentarse porque los secretarios generales en su día apoyaron a Pedro porque pensaron que podría ser un candidato que sustentara mayor apoyo de los militantes".

"Pero la recogida de avales no demuestra eso, sino más bien demuestra que es un candidato que tiene muy poca, por no decir ninguna, posibilidad de ganar. Yo recuerdo haberlo oído decir que, si sacaban muchos menos avales, se plantearía su continuación en la candidatura, y también le he oído decir que preferiría un sistema de dos vueltas, en el que, al final, solo compitieran los candidatos mejor calificados", ha indicado.

A su juicio, avalar "no es votar, pero, de alguna manera, indica la preferencia del electorado". "Algo querrá decir que uno tenga 50.000 avales y el otro 10.000. En este sentido, creo que el tercer candidato en liza no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero sí de hacer perder a uno de los otros dos", ha destacado.

Preguntado por si cree que López está en la carrera a la Secretaría General para hacer perder a Pedro Sánchez, Josep Borrell ha respondido que "no" y que no pretende "juzgar las intenciones de nadie". "Él mantiene su candidatura y tiene perfecto derecho a hacerlo", ha aclarado.

LÓPEZ, "LEJOS DE GANAR"

Además, ha subrayado que, "hoy por hoy, Patxi López", con todos sus "afectos y respetos, está muy, muy lejos" de ser uno de los dos candidatos que puede acceder al liderazgo del PSOE.

"Sus votos tendrán un papel meramente testimonial. Se puede pensar que, aunque sea poco, después, en el Congreso se presentará un capital político que puede utilizar en la formación de la Ejecutiva y tiene perfecto derecho a eso, pero, desde el punto de vista de elegir entre dos candidatos que representan dos modelos de partido, dos formas de relacionarse con otros partidos y dos concepciones de modelo de Estado, su voto es puramente testimonial", ha asegurado.

Borrell ha afirmado que, en todo caso, la candidatura del exlehendakari "lo que hará será decantar la balanza hacia un lado o hacia otro de una manera indirecta".