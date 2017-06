César Navarro revalida su cargo y será presidente del Ateneo de Madrid por cuarta vez

Etiquetas

El médico César Navarro (Getafe, 1932) ha sido reelegido presidente del Ateneo de Madrid por cuarta vez tras las elecciones celebradas ayer en la institución cultural.

Según ha informado el Ateneo, de los 2.000 socios que estaban llamados a votar introdujeron la papeleta un total de 412, lo que se traduce en un 20,6 por ciento.

Junto al presidente han resultado elegidos otros seis cargos de la Junta de Gobierno, formada en total por once miembros. El vicepresidente segundo, José Antonio García Regueiro; vocal segunda, Asunción Valero Gancedo; socio bibliotecario, Daniel Pacheco; depositario, María Teresa Pedraza; secretario primero, Luis Pablo Boyer y la secretaria tercera, Pilar Altamira.

Los elegidos formaban parte de dos candidaturas diferentes, ya que las listas son abiertas y los socios podían votar candidaturas completas o cargos. A estas elecciones se presentaron dos candidaturas completas: Unidad Ateneística, bajo la presidencia de César Navarro y candidatura Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo, bajo la presidencia de Miguel Pastrana.

Del equipo Unidad Ateneística han sido elegidos Luis Pablo Boyer, Daniel Pacheco y Pilar Altamira. De la candidatura Convergencia para la Estabilidad Democrática han sido elegidos José Antonio García Regueiro, María Teresa Pedraza Gómez de Lázaro y Asunción Valero.

"DELICADA SITUACIÓN" DEL ATENEO

Navarro manifestó el pasado sábado, antes de celebrarse los comicios, que quería revalidar su cargo para continuar los "esfuerzos" que solventen la "delicada situación" económica que ha dejado la deuda contraída por el Ateneo.

Esta deuda surgió por no devolver una cantidad de 1,4 millones de euros que no justificaron de forma adecuada de una subvención aportada por el Ministerio de Educación y Cultura para obras de reforma en la institución en 2010 y 2011. El Ateneo no justificó 900.000 euros, pero con los intereses se han alcanzado 1,4 millones de euros.

Otro aspecto que influye en los problemas económicos del Ateneo es lo concerniente a las obras de la cafetería-restaurante del Ateneo, cuya concesión se adjudicó en 2009. Esta concesión se licitó con el compromiso del concesionario de realizar una inversión de casi 1,6 millones, que recayó en una franquicia que quebró en 2012 y a una franquiciada, que mantiene desde mayo de 2010 la gestión de la cafetería con un anexo al contrato original que revertía parte de las obligaciones entre el Ateneo y los gestores.

Por ello, Navarro aseguró en declaraciones a Europa Press, que su candidatura 'Unidad Ateneística' pretende reclamar judicialmente "más de 200.000 euros de deuda a la Concesionaria de la Cafetería, por impago del canon mensual que dejó de abonar a mediados de 2015; concesión que se cedió el año 2010", a través de, según el presidente del Ateneo, "un extraño Anexo incorporado posteriormente al contrato original".

Del mismo modo, otra de las pretensiones de la candidatura de César Navarro es elaborar un 'Plan de Viabilidad' y 'Pagos a Hacienda', "una vez que la Audiencia Nacional sentencie definitivamente, sobre el fraude de subvenciones".

Por otra parte, Navarro se ha propuesto como reto, si revalida su cargo, "planificar y gestionar el próximo Bicentenario del Ateneo", a celebrarse en el año 2020, de una institución que ha sido "Centro cultural, científico, artístico y literario en estos dos siglos de su historia".