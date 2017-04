GONZÁLEZ PONS (PP) DESEA EL TRIUNFO DE MACRON EN FRANCIA PORQUE SERÍA “TERRIBLE” QUE GANASE LE PEN

Etiquetas

- Asegura que la segunda vuelta sólo tendrá una lectura: ‘Frexit’ sí o ‘Frexit’ no. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, afirmó este lunes que sería “terrible” para Francia y para la Unión Europea que la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, ganase las elecciones. Por ello, expresó su deseo que que Emmanuel Macron, del nuevo partido ¡En Marcha! Triunfe en este proceso, ya que es el “más europeísta”.González Pons se expresó en estos términos en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, refiriéndose a la primera vuelta de las elecciones francesas del 23 de abril, donde Macron fue el más votado, seguido de Le Pen, lo que hará que ambos se enfrenten en una segunda vuelta el próximo 7 de mayo.“Macron no es solo el candidato moderado del que todo el mundo está hablando; era el único candidato europeísta”, sentenció el portavoz popular en la Unión Europea (UE), para quien en estos comicios, se va a decidir también entre “UE sí o UE no”. “Las fuerzas políticas se van a alinear en torno a este eje, quienes a favor y quienes en contra de la UE”, explicó. “Cuando los ciudadanos votan, y más en estos tiempos, no garantizo nada del resultado”, dijo mostrándose cauto con la posible llegada de Macron al Elíseo. “Yo no vendería la piel del oso antes de cazarlo”, apostilló.En cualquier caso, González Pons mostró su “deseo” de que Macron, “que era el más europeísta de los candidatos en esta primera vuelta”, gane las elecciones, añadiendo que sería una “noticia terrible” que las ganara Le Pen. Valoró que la derecha francesa “ha cometido el error de, para evitar la fuga de votos hacia el partido de Le Pen, parecerse al partido de Le Pen en su antieuropeísmo” y que la izquierda francesa “eligió como candidato a uno que se aproximaba al lado más radical de sus votantes y por tanto al antieuropeísmo de izquierdas”. Por otro lado, sobre el futuro de la UE y cómo el ‘Brexit’ puede afectar al mismo, dijo que el adelanto electoral es lo que “más le conviene” a la primera ministra Theresa May para “intentar obtener un mandato para negociar un ‘Brexit’ duro”. “Pero por el camino puede encontrarse con circunstancias que hoy no desea”, avisó.En cuanto a la postura que defenderá España en las negociaciones de la salida de Reino Unido del club comunitario, indicó que “los intereses nacionales tienen que estar presentes, pero tenemos que evitar una negociación en la que el Reino Unido tenga 27 interlocutores, porque ese sería un grandísimo error".“Tenemos que conseguir que para Reino Unido sea peor estar fuera que dentro de la UE o, en otro caso, las peticiones de ‘Brexits’ nacionales abundaran”, advirtió, al tiempo que manifestó que la segunda vuelta de los comicios franceses va a tener un esquema “nada más”: “’Frexit (‘Brexit’ francés) sí o ‘Frexit’ no”.