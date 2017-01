Hamon y Valls se disputarán en la segunda vuelta ser el candidato de la izquierda francesa

Etiquetas

Benoit Hamon (36,12 por ciento) y Manuel Valls (31,24 por ciento) han sido los candidatos más votados en la primera vuelta de las primarias de la izquierda francesa, según los primeros resultados oficiales definitivos, con lo que se enfrentarán en la segunda vuelta, prevista para el 29 de enero

Por detrás de Hamon y Valls están Montebourg (17,69 por ciento),Vincent Peillon (6,82 por ciento), François de Rugy (3,81 por ciento), Sylvia Pinel (2 por ciento) y Jean-Luc Bennahmias (1,01 por ciento); con un 1,32 por ciento de votos en blanco y nulos. Con el 80% escrutado ha habido 1,34 millones de votantes.

Tras conocerse estos resultados, Hamon se ha dirigido a los simpatizantes. "Al ponerme en cabeza, habéis lanzado un mensaje de esperanza y de renovación", ha asegurado.

"Mi agradecimiento muy sincero a los votantes", ha apostillado. En particular, Hamon se ha dirigido a Montebourg, al que ha enviado "un mensaje de amistad" porque comparte con él "muchos valores". El propio Montebourg ha pedido el voto para Hamon en la segunda vuelta de las primarias.

Para Valls, nada está escrito

Valls, por su parte, ha destacado que para la segunda vuelta "nada está escrito". "Esta noche comienza una nueva campaña. Se presenta una elección más clara, la elección entre la derrota segura y la victoria posible", ha argumentado en una apelación al voto útil. Sylvia Pinel ha expresado ya su apoyo a Valls.

El vencedor de la primaria de la izquierda se enfrentará a François Fillon, candidato de Los Republicanos, y a Marine Le Pen, la elegida por el Frente Nacional, en las elecciones presidenciales que se celebrarán el 23 de abril y, de ser necesaria una segunda vuelta, el 7 de mayo.

El exprimer ministro Manuel Valls se disputará pues la nominación del Partido Socialista francés con Benoît Hamon, quien desafiando todos los pronósticos, lideraba el domingo la primera ronda de las primarias socialistas a tres meses de las elecciones presidenciales en Francia.

Hamon, de 49 años, relegado a un segundo plano durante meses, se impone a Valls en la primera ronda de las primarias con 35,2% de los votos, en unos comicios en los que el Partido Socialista francés, desgastado por la impopularidad del presidente François Hollande, se juega su supervivencia.

Manuel Valls, de 54 años, que se lanzó a la carrera presidencial después de que Hollande, hundido en los sondeos, optara por no presentarse a la reelección, ocupaba el segundo lugar con 31,6% de los votos, según resultados aún parciales.

"Si el resultado se confirma, lo que lógicamente será el caso, se clasifican a la segunda vuelta del próximo domingo Benoît Hamon y Manuel Valls", anunció el presidente de la autoridad que organiza las primarias, Thomas Clay.

Participación menor que en 2011 y en las primarias de la derecha

La participación, entre 1,5 y 2 millones de votantes, ha sido inferior que la registrada en las primarias de 2011, cuando 2,7 millones de votantes designaron como su candidato a François Hollande.

Se sitúa además muy lejos de los más de cuatro millones de electores de las primarias de la derecha de noviembre que coronaron a François Fillon como candidato de los conservadores.

Fillon, Le Pen y Macron

No obstante, todas las encuestas de opinión aseguran que sea quien sea el vencedor de estas primarias no pasaría la primera vuelta de las elecciones presidenciales de abril, ya que los sondeos predicen una pugna entre el ex primer ministro conservador François Fillon, la líder de extrema derecha Marine Le Pen y el exministro de Economía, el independiente, Emmanuel Macron.

Un duelo Fillon-Le Pen en mayo en la segunda vuelta parece por ahora el escenario más probable.

Ventaja para Hamon, apoyado por Montebourg

El exministro de Economía Arnaud Montebourg, un férreo defensor del proteccionismo económico, que obtuvo el tercer puesto con 18,70%, llamó enseguida a sus electores a votar por Hamon. "El próximo domingo votaré por Benoît Hamon y les invito a hacerlo mismo", declaró, admitiendo su derrota, lo que permite a Hamon encarar la segunda vuelta con una considerable ventaja.

"Los electores votaron por convicción, no por resignación", señaló Hamon tras conocerse los primeros resultados, llamando a los electores a movilizarse para "terminar con la vieja política".

Hamon, el más izquierdista de los aspirantes

Calificado como la revelación de la campaña, Hamon logró imponerse con propuestas innovadoras, dijo en su último mitin estar "convencido que su hora había llegado".

Hamon dejó el gobierno de François Hollande en 2014, descontento con la "deriva liberal" del ejecutivo socialista antes de lanzarse en agosto a la carrera a la presidencia abogando por "un nuevo modelo de desarrollo".

Quiere una renta básica universal

Este bretón, miembro del ala izquierda del PS, logró centrar los debates en torno a su propuesta de una renta básica universal que asignaría a todos los franceses un ingreso de 750 euros mensuales sin condiciones.

Para él, esta renta incondicional, "protección social del siglo XXI", es una respuesta a la erosión del empleo y a la revolución digital. Permitiría también a las personas lanzarse en actividades, además de sus empleos, que respondan a sus aspiraciones.

Impuesto a las empresas que ganen más por las máquinas

Propone además crear un gravamen a las riquezas generadas por las máquinas para financiar la seguridad social. "Cuando un trabajador es remplazado por una máquina, la riqueza creada beneficia principalmente a los accionistas, por lo tanto propongo que paguen un impuesto" explica en su programa.

Llena las salas durante sus mítines, con un público más bien joven, altermundialista, en busca de "una nueva manera de hacer política" o de un "verdadero socialismo".

Critica la "búsqueda incesante de crecimiento económico", que según él no tiene sentido "en un mundo en donde los recursos naturales son limitados", y en plena era del consumo, busca promover un modelo de sociedad social, solidaria y colaborativa.

Hamon, que comenzó su vida política como activista estudiantil en los años ochenta, se ha comprometido a combatir la desigualdad creciente en el sistema escolar francés, quiere legalizar la marihuana y propone una alternativa al Producto Interno Bruto (PIB) para medir el desarrollo económico.

Criado en los astilleros y apoyado por los jóvenes

Este licenciado de historia, hijo de una secretaria y de un obrero convertido en ingeniero que trabajaba en los astilleros navales de Brest, se crió entre esta zona portuaria del noroeste de Francia antes de mudarse a Senegal, donde vivió parte de su infancia.

Comenzó a militar desde los 19 años en el Partido Socialista francés y se convirtió en presidente de las juventudes socialistas en 1993, cuando tenía 26 años.

Este movimiento, más de 20 años después, lo sigue respaldando, lo que le permitió crear una red amplia.

A finales de la década de los 90, trabajó como asesor de Martine Aubry, ministra de Trabajo y madre de la semana laboral de 35 horas. En 2008 pasó a ser portavoz del PS cuando Aubry se convirtió en primera secretaria de la formación.