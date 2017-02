IGLESIAS PIDE EL VOTO PARA ERIGIR UN PODEMOS “TRANSVERSAL” QUE NO SE PAREZCA A “LOS PARTIDOS VIEJOS”

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió este sábado el voto para su equipo, ‘Podemos para Todas', con el que se presentará a la II Asamblea Ciudadana de la formación, porque “necesitamos un Podemos transversal” que no se parezca “a los partidos viejos”. Iglesias presentó este sábado su candidatura para ‘Vistalegre II’ en la Fundación Diario Madrid, en un acto en el que estuvieron presentes los aspirantes al Consejo Ciudadano de Podemos de este equipo y que Iglesias enumeró. Comenzó demandando una “reflexión sobre la transversalidad”, para a renglón seguido mencionar las profesiones de cada miembro de su equipo. “La transversalidad no significa parecerse a los políticos de siempre, la transversalidad significa parecerse a España”, dijo. Afirmó sentirse “muy orgulloso” de un equipo en el que hay “viejos luchadores antifranquistas” como Manolo Monereo, “jóvenes activistas” como Irene Montero o Rafael Mayoral, un “jornalero andaluz” como Diego Cañamero, un “general del Ejército del aire” como Julio Rodríguez, la “primera senadora sorda” como es Pilar Lima o “el primer diputado con rastas” como es Alberto Rodríguez. “Sin este equipo yo no soy nada. Por eso, os pido que votéis a este equipo, porque necesitamos un Podemos transversal que se parezca a las gentes de nuestro país y que no se parezca a los partidos viejos de nuestro país”, subrayó. Aseguró también que hace falta un Podemos “con gente valiente que señale la verdad”. “Aquí la crisis económica no se tradujo en esa mirada racista del penúltimo contra el ultimo. Aquí la crisis económica se tradujo en una mirada orgullosa y desafiante de los de abajo hacia los de arriba diciéndoles que la democracia es que se impongan sobre los oligarcas”, manifestó. Este acto dio comienzo poco antes de las once de esta mañana, a escasa una hora de que empiece el acto de la candidatura de Íñigo Errejón, que confrontará su modelo de partido con el de Iglesias para ‘Vistalegre II’. El acto de Errejón se desarrollará a partir de las 12 en los cines Palafox de Madrid.Este sábado empiezan las votaciones para la II Asamblea Ciudadana de Podemos. Casi medio millón de inscritos decidirán qué documentos y qué equipos de personas liderarán el partido, después de que Iglesias y Errejón no alcanzaran un acuerdo, hayan escenificado las diferencias entre ambos e inevitablemente convertido el próximo Vistalegre en un plebiscito entre uno u otro.