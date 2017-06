ROBLES AVANZA UNA PROBABLE ABSTENCIÓN DEL PSOE AL CETA Y DICE QUE NARBONA ES “UN MIEMBRO MÁS” DE LA EJECUTIVA

Etiquetas

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, adelantó este jueves que el PSOE se abstendrá en la votación sobre el CETA (el acuerdo económico y de libre comercio de la UE con Canadá) y señaló que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, contraria al mismo, “es un miembro más” de la Ejecutiva.Robles, en declaraciones en Antena 3 recogidas por Servimedia, insistió en que el PSOE no ha cambiado de posición por “exigencia” de Podemos y manifestó que la Ejecutiva del partido debatirá sobre esta cuestión para tomar la “decisión final”.La portavoz socialista, que descartó que el cambio sea para acercarse a Podemos, dijo que “la decisión política no está tomada y cuando la decisión se tome, probablemente una abstención, ya se explicará y los motivos”. ”Podemos podrá decir lo que quiera” pero es “muy oportunista” decir que ha cambiado por ellos cuando se trata de la llegada de una nueva dirección. La portavoz socialista también indicó que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, es una “miembro más” de la Ejecutiva, en relación al 'tuit' en el que aseguró que los socialistas no van a apoyar este acuerdo de la UE con Canadá y que se ha entendido como la posición del partido.Robles apuntó que alrededor del CETA hay un “debate” porque es un tratado que presenta “muchísimos problemas, incluso problemas jurídicos”, y que la “dirección política nueva” del PSOE quiere “analizarlo, examinarlo” y partir de ahí tomar la “decisión final”Se mostró “convencida” de que “la mayor parte de los ciudadanos se han enterado hoy de que existe el CETA, nadie sabía lo que era el CETA”. Añadió que “no es aceptable” que “por un cambio de criterio” hay quién se quiera “rasgar las vestiduras” cuando “la inmensa mayoría de los ciudadanos no sabe lo que es el CETA”.En los pasillos del Congreso, Robles reconoció que no es un “tema controvertido, no es sencillo, no es fácil” y que no entiende por qué no hay informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el mismo. Por otra parte, el diputado del PSOE por Sevilla Antonio Pradas se mostró seguro de que el PSOE siempre defenderá una “línea autónoma de trabajo” y que este “giro” no responde a un acercamiento a Podemos. Apuntó que se está “estudiando” la nueva posición y que él no cree que se trate de una “cuestión ni de derechas ni de izquierdas”. Cuando la Ejecutiva tome la decisión, agregó, “el GPS debe ser una correa de distribución de comunicación y ejecución de lo que establezca la Ejecutiva”.La socialista Rocío de Frutos se mostró “muy contenta” de este cambio de postura que, a su juicio, sólo responde al “cambio de dirección”, y declaró que no se cebe "dejar todo en manos del capital”.