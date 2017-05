Podemos y Cs rechazan dar dinero público al Racing

Etiquetas

Julio Revuelta y Juan Manuel Carrancio ven opaca la actuación del Gobierno en todo lo concerniente al Año Jubilar Lebaniego

El secretario general de Podemos Cantabria, Julio Revuelta, y el diputado de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio, han rechazado que el Gobierno de Cantabria dé dinero al Racing, denuncian la situación "insostenible" de Sodercan y la Fundación Comillas, y critican el retraso de la sede asociada del Reina Sofía por falta de dinero.

Asimismo, ambos políticos han coincidido en señalar la "falta de transparencia" del Gobierno regional en todo lo concerniente al Año Jubilar Lebaniego y presentan un balance "negativo" de gestión del bipartito PRC-PSOE en estos dos años de legislatura, según informa en un comunicado el Club de Prensa Pick, donde han mantenido un encuentro informativo con periodistas de la región.

Sobre el Racing, piden que la Administración no dé dinero a una sociedad privada. Según Revuelta, "no se puede dar dinero cuando hay recortes en dependencia o un 25% de la población cántabra que vive en situación de pobreza extrema". Por su parte, Carrancio defiende que "no tiene que haber dinero público para una sociedad que no tenga interés regional", apostando por apoyar más al deporte base.

Ambos partidos han criticado igualmente lo ocurrido con el proyecto de la Fundación Comillas, que Carrancio ha definido como "otro ejemplo de megaproyectos que se les ocurre a los que nos dirigen", y ha sido crítico con los retrasos para traer la sede asociada del Reina Sofía a Santander, para "la que no hay dinero, pero en el proyecto de Comillas se sigue pagando un alquiler por metro cuadrado que es cuatro veces más caro que en el Paseo Pereda", denuncia.

Sobre la situación de las empresas públicas, el diputado de Ciudadanos ha defendido que "hay que quitar el despilfarro en la administración", y ha tachado "de escándalo" el caso de Sodercan. El secretario general de Podemos Cantabria se ha preguntado "¿de quién es la responsabilidad?", para seguidamente señalar como culpable al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

BALANCE DEL GOBIERNO Y SITUACIÓN DEL PP

Como balance de los dos primeros años de legislatura, el representante de Podemos ha criticado que "PP, PSOE y PRC se han apoltronado en las instituciones, no se han preocupado mucho de lo que pasa en la calle", y con los nuevos partidos "se empieza a notar el cambio". Cambio que, a su juicio, se traduce en la "tensión interna en el PSOE y PP, e incluso en PRC, por debajo de su aparente estabilidad".

Para Revuelta, "el PRC quiere volver al ladrillo, y el PSOE gestionar empresas públicas de forma opaca", en referencia fundamentalmente a Sodercan". Carrancio mantiene que existe una "tendencia al ladrillo de algunos consejeros, con claroscuros", aunque al tiempo subraya que se están haciendo algunas cosas bien y pone como ejemplo la Consejería de Medio Rural y su gestión del lobo y el pago a los ganaderos.

Sobre la situación por la que atraviesa el PP de Cantabria, el líder de Podemos opina que existe una cuestión personal, pero también estructural y coyuntural. "Los partidos tradicionales están teniendo más problemas, y no estar en el gobierno hace que esos problemas emerjan", ha opinado.

Al diputado de Cs le parece "que han llegado a un punto de no retorno" porque "existe un componente personal muy grande y un problema de filias y de fobias". Sobre la posibilidad de que la parte 'rupturista' del PP se integre en la formación naranja, ha opinado que "no pintan nada en Cs", argumentando que "los populares son conservadores y nosotros tenemos tendencias más liberales".