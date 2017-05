Podemos presenta su moción de censura contra el Gobierno del PP porque "no pueden borrar su pasado"

Etiquetas

La propuesta programática contempla un "impuesto a la riqueza", una "renta básica madrileña" y una "tarifa única de transporte"

El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha registrado este lunes su moción de censura contra el Gobierno de Cristina Cifuentes, porque "no pueden borrar su pasado", tal y como ha asegurado el secretario general autonómico, Ramón Espinar.

En declaraciones a los medios tras presentar la moción de censura, Espinar ha rechazado que esta sea una moción de censura contra gobiernos del pasado, como sostiene el Gobierno de Cifuentes, al tiempo que ha afirmado que "esta es una moción de censura contra dirigentes políticos del presente que no pueden borrar su pasado".

"Cristina Cifuentes no tiene legitimidad para firmar un solo contrato más en nombre de los madrileños y por eso proponemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid sea Lorena Ruiz Huerta", ha agregado Espinar, en alusión indirecta a las adjudicaciones de la cafetería de la Asamblea cuestionadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las que participó la presidenta regional cuando era vicepresidenta.

Según el líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, la moción de censura responde a "un imperativo ético", al considerar que "la corrupción del PP se ha hecho cotidiana pero no se puede hacer normal".

"No podemos normalizar ni blanquear la corrupción del PP o hacer en la sede de la soberanía popular como si no estuviera pasando nada cuando lo que está pasando es que estamos conociendo que el PP es el partido más corrupto de Europa", ha agregado.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha expresado que están "muy contentos" porque creen que están dando el paso que tienen que dar, al tiempo que ha asegurado que tienen el "respaldo de la ciudadanía".

"El problema del PP, además de los gravísimos casos de corrupción que estamos conociendo, es que su modelo de gestión de esta región no funciona, es completamente insostenible y las políticas del PP son una máquina de generar pobreza y desigualdad", ha señalado Ruiz-Huerta.

Tras indicar que esas son las razones para presentar la moción de censura, ha manifestado la disposición de su Grupo a "seguir trabajando hasta el último momento", es decir, hasta que tenga lugar el debate el día que se fije, para que PSOE y Ciudadanos se sumen a la iniciativa.

"LA REALIDAD ES QUE LOS NÚMEROS SÍ DAN"

"Es responsabilidad de los otros grupos de la Cámara el sumarse o no para construir una mayoría de cambio, porque la realidad es que los números sí dan. El problema es que Ciudadanos está jugando al contorsionismo político, por la mañana juega a acusar al Gobierno del PP de corrupción y por la tarde le sostiene", ha señalado.

Respecto al PSOE, ha dicho que la victoria de Pedro Sánchez en las primarias es motivo para felicitarse porque "supone que la militancia socialista ha dicho que no rotundamente a la gestora del PSOE, a la abstención que facilitó el Gobierno de Mariano Rajoy y a la corrupción del PP".

"A partir de este momento, el PSOE lo que debería hacer es terminar de mirar hacia dentro y empezar a pensar en los problemas de la ciudadanía y, desde luego, sumarse a esta moción", ha agregado Ruiz-Huerta, quien también ha instado al PSOE a romper el "acuerdo tripartito" que mantiene al PP en el Gobierno de la Nación.

Tras recordar que Ciudadanos ha rechazado reunirse con Podemos sin darle la oportunidad de exponerles sus propuestas programáticas, ha acusado a la formación naranja de haber "mentido a sus votantes", porque "no han venido a las instituciones para regenerar la vida democrática sino para que nada cambie".

También ha recordado que el PSOE sí accedió a reunirse con ellos y que los socialistas les dijeron que comparten el diagnóstico de la situación en el sentido de "que es insostenible", pero consideran que respaldar una moción de censura sin el apoyo de Ciudadanos que no iba a salir adelante "podía suponer un importante desgaste para su candidato".

"No es tiempo de mirarse al ombligo, no es tiempo de mirar hacia dentro, es tiempo de dar un paso contundente en favor de la ciudadanía", ha señalado Ruiz-Huerta, quien ha asegurado que si la moción no sale adelante "la foto fija de la Asamblea de Madrid va a ser la de un parlamento que ya no representa a la mayoría ciudadana que está demandando una respuesta contundente en contra de esta organización criminal que está instalada en nuestras instituciones para saquearlas".

La portavoz de Podemos en la Asamblea ha instado a PSOE y Ciudadanos a sentarse a hablar de propuestas programáticas para "construir una mayoría de cambio que tenga por bandera una nueva política que traiga a la región desarrollo, prosperidad, igualdad y justicia social".

"A LO MEJOR SERÍA LO LÓGICO QUE EL CANDIDATO FUESE DEL PSOE"

En cuanto al candidato o candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a pesar de ser ella la candidata propuesta por Podemos, ha comentado que el PSOE tiene más escaños, luego "a lo mejor sería lo lógico que el candidato fuese del PSOE".

"Pero la realidad es que ellos ni siquiera se han puesto a hablar con nosotros de las propuestas de mínimos que les hemos enviado en un documento, no han querido centrarse a profundidad", ha agregado Ruiz-Huerta, quien ha manifestado la disposición de su Grupo a llegar a acuerdos programáticos, para agregar que "lo de menos o lo que está en segunda instancia es quién es el candidato".

En cuanto a la propuesta programática, Espinar ha adelantado que contempla el establecimiento de una "tarifa única de transporte en la Comunidad de Madrid", al considerar que "no hay ninguna razón para que una persona en Fuenlabrada pague un abono transporte más caro que una persona en Chamberí"; una "renta básica madrileña para luchar contra la exclusión", y un "impuesto a la riqueza".