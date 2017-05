Reyes afirma que "no hay cuotas" para elegir a delegados "porque los grupos terminaron el día de las primarias"

Etiquetas

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha considerado que "no hay cuotas" de cara a la elección de los 34 delegados que representarán a la agrupación provincial en el 39 congreso federal del partido "porque los grupos terminaron el día de las primarias".

Así lo ha indicado al inicio del congreso extraordinario que se celebra este sábado en el Ifeja, del que saldrán esos delegados, y a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que haya consenso en una lista que refleje el resultado de las votaciones del pasado domingo y, junto a la presencia de personas que han apoyado a Susana Díaz, también incluyan a partidarios de Pedro Sánchez, que en la provincia obtuvo en torno al 28 por ciento de los votos.

Reyes ha recordado ese porcentaje, así como que en Jaén fue Díaz la que ganó las primarias con el 66,27 por ciento, si bien ha recalcado que "desde esa misma noche aquí ya no somos ni de Susana ni de Pedro Sánchez". "Todos somos de nuestro secretario general y todos estamos detrás de él para intentar ilusionar a los españoles e intentar que sea el próximo presidente de España. En esa línea vamos a seguir trabajando", ha asegurado.

Ha matizado, en todo caso, que "es verdad que algunas asambleas locales --más de un centenar en las que se han elegido a las 309 personas que participan en el congreso extraordinario de este sábado-- ha habido esa división entre unos y otros", de manera que "hay que ver a lo largo de la mañana la conversaciones que va a haber entre unos y otros".

Al hilo, ha defendido que "hay que dejar que los militantes hablen". "Hemos escuchado a lo largo de estos meses que las bases tienen que hablar. Las bases han hablado en las asambleas locales, han elegido a los delegados y delegadas. Por lo tanto, a lo largo de la mañana veremos cómo culmina este proceso de elección que el PSOE de Jaén va a llevar al congreso federal", ha comentado.

Preguntado, además, por si existen cupos, Reyes ha contestado que "no hay cuotas porque los grupos terminaron el día de las primarias". "A partir de ahora, todos estamos detrás de Pedro y vamos a trabajar para que Pedro sea el próximo presidente del Gobierno", ha insistido.

A la espera de saber si finalmente hay una sola lista o no, cabe recordar que en caso de existan más se votaría entre las presentadas y para obtener representación se requiere un mínimo del 20 por ciento de los votos y, a partir de ahí, el número de delegados será proporcional en función del porcentaje.

743 ENMIENDAS

Junto a la elección de los 34 delegados que acudirán por parte del PSOE jiennense al congreso federal que se celebrará del 16 al 18 de junio, en el cónclave también se van a analizar las 743 enmiendas a la ponencia marco federal que se han aprobado en las distintas agrupaciones.

Entre esas aportaciones, el secretario general ha citado la creación de un consejo municipal federal y la figura del defensor del votante, en el que no sólo el militante, sino quienes han votado al PSOE "y no se vean identificadas con las políticas" que desarrolla "puedan tener un instrumento para plantear esas quejas", esa "no conformidad". Junto a ello, se reclama "más competencias" y "más financiación" para los ayuntamientos o la derogación de la reforma laboral.

"Como siempre, desde la agrupación de Jaén, con más de 6.000 militantes, queremos participar de manera activa en la definición de ese proyecto que tiene que salir de ese congreso", ha subrayado Reyes, quien ha calificado este cita como "importante" al ser en la que se debe "renovar el proyecto político del PSOE, que vuelva a recuperar la ilusión de los españoles".