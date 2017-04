Rubalcaba, sobre la moción de censura anunciada por Iglesias: "¿Se ha creído que somos tontos? Trampas las justas"

Etiquetas

Califica esta decisión como "una trampa al PSOE", ya que "lo que se hace es primero dialogar y luego anunciarla"

El exministro del Interior y exvicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que la moción de censura anunciada este jueves por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, es "una trampa al PSOE" ya que "cuando uno quiere presentar una moción de censura y sacarla adelante lo que hace es, primero dialogar y luego anunciarla, eso lo sabe hasta Pablo Iglesias", ha añadido. Además, ha recriminado al líder de la formación morada: "¿Pero este qué se ha creído, que somos todos tontos?".

De este modo, el también exministro de Educación y Ciencia ha manifestado: "¿Pero este qué se ha creído, que somos todos tontos, qué los españoles somos todos tontos que no nos damos cuenta que esta no es una forma de presentar una moción de censura sobre un tema muy serio en un momento muy delicado?". "Por tanto, trampas las justas", ha añadido.

En estos términos se ha expresado Rubalcaba este jueves en la ciudad del Turia antes de impartir una conferencia en la Universitat de Valencia (UV), preguntado por los periodistas sobre la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy anunciada este jueves por Iglesias --que sólo ha sumado el apoyo decidido de Compromís, la disposición a negociar de los independentistas catalanes de Esquerra (ERC) y del PDeCAT-- y que tanto el PSOE como Ciudadanos, cuyos votos serían imprescindibles para alcanzar la mayoría absoluta que se requiere para prosperar, han avanzado que la rechazarán.

Al respecto, el exministro de Interior ha subrayado que la moción es "una trampa", y "las trampas hay que desactivarlas cuanto antes, que la gente se dé cuenta que no vamos a caer en ella", porque, tal y como ha expresado, son "trampas para decirle a la gente que quiere hacer cosas, que en realidad te importan un pimiento".

Asimismo, ha recalcado que "todo aquel que ha negociado una moción de censura sabe que si quieres que salga hay, primero, que hablarla, que pactarla, que coserla y, a continuación, anunciarla", ya que, a su juicio, si no se hace en dicho orden lo que se quiere es "hacer otra cosa y, por tanto, es un debate que sencillamente acaba de cargarse", ha añadido.

De este modo, ha dicho sobre el anuncio de Podemos de este jueves que "es que es la segunda vez que nos pasa, le vi con la misma gente detrás anunciando que iba a ser vicepresidente, aquí tengo un ministro, aquí tengo otro ministro, pero hombre, ¿qué se ha pensado usted señor que es el PSOE", se ha cuestionado. "Y hoy sale igual con una moción de censura", ha criticado.

Por ello, Rubalcaba ha recordado cuando Podemos anunció que quería formar gobierno con los socialistas, con Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno: "Cuando he visto la foto con todos detrás, me ha recordado muchísimo a la trampa que intentó hacer con el Gobierno y luego al final votó en contra de Pedro Sánchez", ha lamentado. "Si yo salgo a anunciar que quiero estar contigo en el gobierno y te anuncio quién es tu vicepresidente y los ministros, ¿verdad que estoy haciendo algo que se ve que no sale? Pues lo mismo", ha aseverado.

"TRAMPAS CON EL PSOE NO, TRAMPAS CON LA DEMOCRACIA NO"

Asimismo, Rubalcaba ha explicado que lo que tienen que hacer los socialistas es decir "trampas con el PSOE no, trampas con la democracia no", al tiempo que ha afirmado que el problema es "que es una trampa sobre un tema muy serio, hablamos de corrupción, de sensibilidad de la gente, que hay quien frivoliza sobre este tipo de cosas", ha apuntado.

Igualmente, ha afirmado que al final Iglesias le ha hecho "un favor" a Rajoy, "porque lo que ha hecho es poner el carro antes que los bueyes, lo que significa que no quería carro, no quería más que la foto, esa foto llena de gente", ha apuntado. En este sentido, a preguntas de los periodistas sobre si esta decisión de Unidos Podemos podría beneficiar al candidato a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, Rubalcaba ha dicho que "eso ya es especular".