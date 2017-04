Torrelavega modifica el presupuesto para destinar 3,6 millones a inversiones y avanzar en "acabar" con la deuda

Etiquetas

El Pleno del Ayuntamiento del Torrelavega ha aprobado este jueves la primera modificación presupuestaria de 2017, por importe de 5,6 millones, la mayoría de los cuales, 3,6 millones, se destinarán a inversiones en el municipio, el grueso de ellas "consensuadas". Otra parte del montante irá a amortizar deuda para "acabar" con ella, lo que permitirá afrontar "mejor" obras como el soterramiento de las vías del tren a su paso por el centro de la ciudad, proyecto que será sufragado en un 20% por el Consistorio.

Así lo han destacado desde los grupos que apoyan al equipo de gobierno, PRC y PSOE, que han contado finalmente con el voto favorable de Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) para sacar adelante este modificado, grupo que se había abstenido en la Comisión de Hacienda. Y aunque tampoco se iban a pronunciar, ni a favor ni en contra, Torrelavega Puede y Torrelavega Sí, al final han dicho 'no', en tanto que PP ha mantenido la abstención anunciada.

Por tanto, en la sesión, de carácter ordinaria, se ha dado luz verde a la modificación presentada por el bipartito y a la que se incorporó una propuesta de la formación asamblearia y que contó también con el 'sí' de los populares, de incluir una partida de 10.000 euros para la adecuación de los locales de ensayo que se están construyendo junto al campus universitario.

En la partida de 3,6 millones figuran inversiones para el Centro Cívico de Sierrapando (81.000 euros); la primera anualidad para la adquisición de terrenos para la piscina de verano en zona urbana (100.000 euros); 210.000 euros para la compra de locales en Plaza Chanete; 300.000 euros para el Fondo Extraordinario de Suministros y Alimentos; 621.000 euros para la anualidad del aparcamiento en altura; 236.000 euros para la urbanización de Hermilio Alcalde del Río; 284.794 euros para la urbanización del Barrio Insa; 250.000 euros para la adquisición de maquinaria de limpieza viaria; 55.000 euros para el parque infantil Ara del Dobra; 132.000 euros para la urbanización de Fernando Arce; o 120.000 euros para el suelo del pabellón de la Habana Vieja, entre otras actuaciones.

Asimismo, en el modificado presupuestario aprobado se contempla una partida de 1,8 millones de euros para amortización de préstamo que quedará a la espera de que los Presupuestos Generales de Estado definan si el remanente se puede destinar a otros conceptos que no sean amortizar deuda.

VALORACIONES DE LOS GRUPOS

De los grupos que se han opuesto al modificado, Torrelavega Puede ha justificado su rechazo porque el cambio planteado sigue la misma "dinámica" de los "ineficaces" presupuestos. En este sentido, consideran que el hecho de que se presente "dos meses" después de la aprobación de las cuentas refleja la "pésima" gestión del equipo local, al que advierten que no van a respaldar mientras no haya inversiones "prioritarias" que "reviertan en la gente" en vez de seguir "regalándoselas a constructoras y bancos".

Torrelavega Sí se ha posicionado en contra del "amplio" modificado presupuestario, por el 15% del montante global, que evidencia igualmente la "mala gestión" de regionalistas y socialistas con las cifras de 2016, pues han "sobrado" casi 6 millones. En cuanto al destino propuesto, consideran que las nuevas inversiones anunciadas se destinan a obras "inconexas" que no definen el modelo de ciudad, sino que solo "se trata de gastar millones" que regionalistas y socialistas no han sido capaces de hacerlo el año pasado. En este sentido, critican que se acometa, por ejemplo, una piscina aunque "no haya espacio" pero "porque lo pide un partido", y no se contemplan otras "que no dan votos", como la rehabilitación del Ayuntamiento, la carretera de Montaña o el Paseo del Niño, ni "se habla" de un plan de reactivación del comercio "con lo necesario que es".

Desde el PP se han abstenido al considerar que el modificado tiene un "sabor agridulce". La parte "agria" es la que refleja el "fracaso" de la gestión de los partidos de gobierno, que solo han empleado el 84% del presupuesto de 2016, pero no así el 16% restante, y solo se ha ejecutado el 40% de la inversión prevista y el 83% del gasto social. Esto evidencia que socialistas y regionalistas deben ser "más ágiles", ha sostenido la 'popular' Natividad Fernández, exconcejala en la materia, que se ha preguntado por qué se han recaudado 5,6 millones de los ciudadanos si no se han empleado, con lo que -ha añadido- se podía haber pedido "un 20% menos" en impuestos. La parte "dulce" es, según esta concejala, que se van a añadir al documento presupuestario del presente ejercicio inversiones ya acordadas, como la piscina de verano o la cubrición de pistas en Nueva Ciudad y Tanos, "muchas" de ellas pedidas por el Grupo Municipal Popular.

En el otro lado, ACPT ha apoyado el modificado que "se esperaba", recordando al respecto que "no es primera vez que se rompe la estabilidad presupuestaria", aunque ha acompañado el 'sí' de críticas, como las relacionadas con partidas que se destinan a servicios sociales, área donde "está pasando algo". A modo de ejemplo, se ha referido al fondo extraordinario para suministro de alimentos, pues hay familias sumidas en la "incertidumbre" ya que aún no han cobrado la ayuda prevista y otras sí.

Y sobre los 1,8 millones previstos para amortizar deuda, ACPT cree que evidencia el "trabajo mal hecho". Aún así, valoran que el Ayuntamiento va a tener "deuda cero", lo que "es bueno", porque permitirá afrontar grandes obras en los próximos años que van a obligar a esta administración a endeudarse. Aún con todo, precisan, "no es bueno que todos los años esté sobrando dinero".

El actual edil de Hacienda, el regionalista Pedro Pérez Noriega, ha aclarado que el modificado presupuestario se presenta "dos meses después" de la aprobación de las cuentas, como se ha hecho "toda la vida", tras la liquidación de las del ejercicio anterior. Y ha apostado en este sentido por realizar el cambio "cuanto antes mejor" para sacar adelante y ejecutar las obras "lo antes posible".

Desde el otro partido del equipo de gobierno, el socialista José Luis Urraca ha subrayado el compromiso, con este modificado, de compromisos anunciados hace dos meses, cuando se aprobaron las cifras para este año, por lo que ha concluido que "se está obrando según lo previsto". Sobre las promesas hechas, ha citado la adquisición de terrenos para la piscina de verano, subvenciones para rehabilitar fachadas, para ampliar los nichos en el cementerio Río Cabo o para el parque infantil en Sierrapando. Con ello, el edil del PSOE ha vaticinado que el año que viene se podrá "acabar con la deuda" de Torrelavega con modificados presupuestarios como ése, de los que se realizan "cuatro o cinco al año", ha recalcado.

Y el Ayuntamiento estará así en una "mejor" situación para afrontar actuaciones como el soterramiento de las vías del tren a su paso por el centro de la ciudad, ya que esta administración aportará un 20% de la obra., que también sufragarán el ministerio de Fomento y el Gobierno regional.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, el Pleno ha abordado el contrato programa de Aguas Torrelavega 2017, que ha contado con el respaldo de todos los grupos a excepción de Torrelavega Puede, que se ha abstenido porque considera una "prioridad" el dragado de la presa y aboga por no esperar financiación de otras administraciones, al igual que opina Torrelavega Sí, que por ese motivo ha votado en contra al tiempo que ha considerado que hay que "limpiar" la infraestructura actual de sedimentos.

También se ha aprobado la solicitud de concesión directa presentada por la Asociación Cocinart Torrelavega por la organización del tercer congreso gastronómico -en 2016- con el 'sí' de PRC-PSOE, la abstención de PP y Torrelavega Puede, y el 'no' de ACPT y Torrelavega Sí, y una moción de este último grupo para exigir que se cumplan los compromisos adquiridos para reindustrializar la comarca del Besaya.