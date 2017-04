El calendario electoral del Congreso provincial del PP no se ve "afectado" por la demanda de García Montero

Etiquetas

El Comité Organizador del Congreso (COC) provincial del Partido Popular de Granada ha indicado que la demanda interpuesta este pasado sábado por la precandidatura de Juan García Montero en la que se pone de manifiesto que se ha impugnado judicialmente el proceso electoral "en nada afecta al calendario electoral aprobado por mayoría absoluta en la Junta Directiva del pasado 3 de abril".

Según informa el COC en una nota, desde este organismo se quiere trasladar a los más de 25.000 afiliados del Partido Popular de Granada, así como al resto de simpatizantes, que "todas las decisiones adoptadas están avaladas por los Estatutos, reglamentos y resto de disposiciones que regulan la convocatoria de este proceso electoral".

En este sentido, el COC ha reiterado que este lunes más de 7.000 electores podrán participar en la primera fase de las elecciones al XIV Congreso provincial que permitirán conocer los candidatos definitivos que optarán a la elección a presidente provincial el próximo 20 de mayo.

El presidente del Comité Organizador, Santiago Pérez, ha hecho un llamamiento a todos los precandidatos "para que garanticen la normalidad en el desarrollo de las elecciones previstas este lunes y se alejen de cualquier intento de enturbiar o entorpecer un proceso que será una demostración absoluta y firme de democracia interna".

Asimismo, Pérez ha remarcado que el COC ha trabajado manteniendo "en todo momento los principios de neutralidad, atendiendo todas y cada una de las peticiones formuladas por los distintos representantes de las precandidaturas con la intención de asegurar que el proceso sea lo más participativo posible".

El dirigente popular ha querido recalcar que las propuestas que han sido rechazadas, y que al parecer son objeto de crítica por una precandidatura, se han basado en decisiones donde se ha buscado "el máximo consenso de todos sus miembros, incluidos los representantes de las precandidaturas". "Prueba de ello es que salvo en una discrepancia puntual, todos los acuerdos se han tomado por unanimidad y ningún miembro ha solicitado votación o que constase en acta su voto en contra", ha apuntado.

El presidente del COC, igualmente, ha dirigido este sábado un comunicado a todos los afiliados del Partido Popular de Granada en el que detalla que "todas las candidaturas han tenido acceso en tiempo y forma a la documentación, censo de afiliados y relación de compromisarios, respetando Reglamento y Estatutos, así como la legislación vigente en materia de protección de datos".

DESIGNACIÓN DE INTERVENTORES

El COC desea aclarar respecto a la designación de interventores que los representantes de las precandidaturas fueron informados en la última reunión de que cada candidato a compromisario tenía derecho "a nombrar un interventor", siendo el primero el encargado de especificar los datos personales y la mesa electoral a la que va adscrito el segundo.

En esa línea, recibidos por el COC los datos de todas las precandidaturas, se comprobó que "dos de ellas sí han cumplido con la especificación de aportar sus interventores y señalar a qué mesa son asignados" y una, la que ha anunciado la impugnación judicial de este proceso, "se ha limitado a entregar un listado donde no se detallan las mesas a las que se han de adscribir los interventores propuestos".

"El COC debe mantener su imparcialidad y no corregir defectos en los escritos presentados por los interesados, por lo que se procedió a no admitir esa petición al no cumplir con los criterios aprobados", ha señalado Pérez, quien ha reseñado que "nadie puede pedir al comité que sea el encargado de organizar el despliegue electoral de una precandidatura, pues se rompería el principio de neutralidad".

"De hecho, este Comité Organizador detectó numerosos defectos de forma en la presentación de aspirantes a compromisarios y llamó de oficio a algunas candidaturas para que lo subsanaran, y así lo hicieron finalmente", ha abundado.

El dirigente popular ha indicado que "es importante recordar que los miembros que componen el COC fueron elegidos por la mayoría absoluta de la Junta Directiva, por lo que se considera una falta de consideración cuestionar su imparcialidad".

Cabe recordar que el COC ha designado la composición de las más de 170 mesas electorales que este lunes estarán abiertas en toda la provincia, disponible --junto a los horarios de votación-- en la página web del Congreso. Para elaborar esta composición se han atendido, por ejemplo, "las propuestas formuladas por todas las precandidaturas".