La plataforma 'Cáceres se mueve' también quiere que el nuevo hospital se abra al completo y no por fases

La plataforma ciudadana 'Cáceres se mueve' se ha reunido este martes con la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, a la que ha pedido que traslade a la Junta de Extremadura el mensaje de que el nuevo hospital se abra al completo y no por fases, como reclaman también profesionales sanitarios desde el Colegio de Médicos y otros colectivos de la capital cacereña.

Nevado ha suscrito las palabras del presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, que ayer decía que si se abre un 'medio-hospital' en Cáceres puede pasar como en Granada, que no se acabaron las obras. En ese sentido, la alcaldesa considera "justas" las reivindicaciones de estos colectivos que reclaman que el hospital se abra al cien por cien de funcionamiento.

"No quiero ser mala agorera pero sí es cierto que Cáceres necesita un hospital y no solo una planta de un hospital porque hay que prestar el mejor servicio a los ciudadanos y hacer un esfuerzo entre todos para que sea una realidad", señaló a preguntas de los medios sobre este asunto tras la firma de dos convenios con Cáritas y Red Madre para poner en marcha un plan de atención a las mujeres.

Según ha dicho la alcaldesa, los cacereños "llevan mucho tiempo esperando" este hospital y ha agradecido la implicación de colectivos como la plataforma 'Cáceres se mueve' que "busca que se completen las infraestructuras de la ciudad". "Cuando todos remamos en la misma dirección se llega antes a los sitios", subrayó en alusión al apoyo de los ciudadanos e instituciones.

Cabe recordar que la plataforma 'Cáceres se mueve', que está recogiendo firmas en la ciudad, entregó ayer a los cuatro grupos políticos con representación en el ayuntamiento (PP, PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú) un manifiesto que ha elaborado para reclamar algunas infraestructuras para la ciudad como el tren, una solución al trasvase de Portaje, el nuevo hospital o más inversiones en cultura y comercio.

RONDA SURESTE

Respecto al voto en contra del PP al Plan de Infraestructuras presentado en la Asamblea de Extremadura por el Gobierno regional y en el que se incluían algunos proyectos para Cáceres como la ronda Sureste, la alcaldesa ha recalcado que esta obra "va a salir adelante" porque está registrada en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) que apoyó el PP.

"Si después el Gobierno regional ha decidido llevar un documento aparte que al resto de grupos políticos le ha parecido mero papel, lógicamente, cada uno está en la libertad de votar y posicionarse a favor o en contra", ha argumentado Nevado que defiende la postura del PP por entender que ese plan era "insuficiente".

No obstante, ha aclarado que "claro" que el PP está de acuerdo con la ronda Sureste porque si no, "hubiera votado en contra de los presupuestos", recalcó. Además, ha recordado que si no fuera por las enmiendas presentadas por los 'populares' "la ciudad de Cáceres estaría lamentando" que no se hubieran incluido algunas infraestructuras como el hospital.

"Ese presupuesto fue apoyado porque era muy importante porque tenía infraestructuras como la ronda Sureste y va a ser una realidad gracias al compromiso de los dos los partidos que aprobaron el presupuesto", incide la regidora cacereña que sentencia que "cuando hay acuerdo, discutir es un absurdo".

Para ella, lo "importante" es que el proyecto de la ronda Sureste "se va a licitar y va a salir adelante" y que "la ciudad de Cáceres va a tener una infraestructura más que necesaria gracias al consenso y no a la falta de entendimiento", concluye.