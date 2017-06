EL PDECAT DICE A INTERIOR QUE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO NO SE PUEDE SUPEDITAR A BATALLAS "PARTIDISTAS"

Etiquetas

El portavoz del PDECat en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, dijo este martes al Ministerio del Interior que la eficacia en la lucha contra el terrorismo internacional no puede supeditarse a "batallas partidistas" contra la Generalitat de Cataluña.Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados al explicar una proposición no de ley que han presentado conjuntamente con el PSOE, En Comú Podem y ERC para exigir la convocatoria de la Junta de Seguridad de Cataluña y que el Estado "no torpedee" la convocatoria de 500 plazas de mossos d'Esquadra en los próximos meses. Con ella quieren pedir al Gobierno que "en la lucha contra el terrorismo internacional se supere la batalla partidista" y que la "tensión" entre el Ejecutivo central y la Generalitat no esté por encima de la seguridad de los ciudadanos. Denunció en ese sentido que no es comprensible que el Ministerio del Interior "se niegue" a convocar esa reunión a pesar de que hay asuntos "urgentes" que atender que tienen que ver con esa seguridad, por lo que espera una rectificación en las próximas horas.