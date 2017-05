MADRID. ALMEIDA RETA A CARMENA A GESTIONAR LA CIUDAD Y NO LAS “DIVISIONES INTERNAS” DE AHORA MADRID

Etiquetas

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, retó este jueves a la alcaldesa, Manuela Carmena, en su periplo de “pato cojo”, a elegir entre si sigue gestionando las divisiones internas de Ahora Madrid o pasa a gestionar los problemas de los madrileños.En su intervención en el Debate del Estado de la Ciudad, el primero en el que ejerce de portavoz tras reemplazar a Esperanza Aguirre como portavoz del PP, Almeida comenzó achacando a Ahora Madrid su “contradicción abierta con la ley y el principio democrático”; con la ley, por haber recibido al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, por permitir a los ‘okupas’ de la calle Gobernador que le pongan condiciones para negociar, y por los informes pedidos para la denuncia del Open de tenis. Y, con el principio democrático, por no haber querido cumplir los acuerdos sacados adelante por la oposición en el Pleno municipal. “¿Va a respetar la democracia o no?”, espetó directamente a Carmena.A continuación, el portavoz del PP dijo que en Ahora Madrid “tienen el problema de la división interna”, en el que aseguró que no entraría si no los enfrentamientos entre “facciones” o “guerrillas” dentro del grupo municipal no “afectaran decisivamente al buen gobierno de esta ciudad”. Uno de ellos sería el del coordinador general de Alcaldía, Luis Cueto, y el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. A Mato también le echó en cara el convenio con una empresa de Singapur con 1,5 euros de capital social para la gala de los oscars de Bollywood, promovido por él, y que deparó que los actores y directores pasaran facturas por motivos desmesurados, según desveló hoy ‘El Mundo’.Al Área de Medio Ambiente y Movilidad le reprochó la limpieza, los atascos y los carriles bici denunciados ante el Defensor del Pueblo, y al de Salud , Seguridad y Emergencias la inseguridad. Al de Derechos Sociales, los 137 asentamientos ilegales de personas sin hogar. Al Gobierno municipal, en conjunto, le afeó haber creado una red clientelar con personal, obras y servicios contratados a dedo, y subvenciones entregadas arbitrariamente.Finalmente, Almeida se dirigió a Carmena, que en la segunda mitad de su mandato será “un pato cojo”, de acuerdo con la terminología popular que en Estados Unidos se aplica al presidente del Gobierno cuando sólo le quedan dos años de su segunda legislatura y ya no va a concurrir a la reelección, y, en su opinión, “ha perdido toda capacidad y margen de maniobrar”, y le preguntó directamente si va a seguir gestionando los problemas internos de Ahora Madrid o va a pasar a gestionar los de los madrileños.