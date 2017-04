(AMPLIACIÓN) EL PP, SOBRE EL ANUNCIO DE MOCIÓN DE CENSURA DE PODEMOS: “¿A QUÉ ESPERA? QUE LA PRESENTE”

Etiquetas

- Hernando: “Me da la sensación de que Sánchez cualquier día aparece en Podemos”. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, afirmó este jueves que no sabe a qué está esperando Unidos Podemos para presentar formalmente la moción de censura que ha anunciado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya que para ello sólo hacen falta 35 escaños. “¿A qué espera? Que la presente”, declaró.El portavoz parlamentario de los populares hizo estas valoraciones en rueda de prensa en la Cámara Baja, una vez el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso anunciase hoy su intención de presentar una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo, por lo que va a iniciar una ronda de contactos con el resto de formaciones.“Están tardando”, valoró Hernando, para quien el “problema” es que para presentar este mecanismo de exigencia de responsabilidad al Gobierno es que, además de los escaños, “se necesita que sea una moción constructiva con un candidato y un programa de Gobierno”, algo que es “muy difícil” que pueda plantear Podemos.A su juicio, el trabajo de la formación morada en cuanto a iniciativas parlamentarias es “prácticamente cero” y, por ello, montan “numeritos” todos los días. Pidió “algo más de seriedad” a este partido, alegando que España “no está para charlotadas”, sino para “cosas serias”.“Me gustaría que Podemos dejara alguna vez de hacer el ridículo y pensara no sólo en sí mismos. Representan a millones de españoles que les han votado para que hagan política y no monten numeritos”, criticó, para a renglón seguido mostrarse “preocupado” por el hecho de que Iglesias haya apelado a determinadas organizaciones, como Jueces para la Democracia, para trasladarles en sus intenciones. Desde su punto de vista, esto es algo “chocante” que hace dudar sobre si con esa moción “pretenden incorporar a su programa de Gobierno un sistema judicial parecido al que hemos conocido en Venezuela”. “Espero que el presidente de Jueces para la Democracia nos diga qué tiene que ver con esto”, apostilló.En este punto, argumentó que el PP se presentó “hace muy pocos meses” a la confianza de los españoles a través de un proceso electoral, gracias al cual hay un Gobierno. “No vamos a abusar de los recursos jurídicos de nuestra Constitución, la cosa va bien y extravagancias las justas”, espetó. Sobre la insistencia de dimisión de Rajoy por parte de Pedro Sánchez, aspirante a la recuperar el liderazgo del PSOE, dijo que “no es una novedad” y le recomendó que “sus líos acaben cuanto antes”. “Pero es una extravagancia parecida a la de Podemos”, apostilló.“Hoy la presentación de la moción de censura de Podemos puede ser que tenga mucho que ver con la estrategia del señor Sánchez”, expresó el portavoz parlamentario de los populares, para a continuación agregar que tiene la “sensación” de que Sánchez “cualquier día aparecerá en Podemos".