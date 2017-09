(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO ASEGURA QUE EL 1-O NO HABRÁ VOTACIÓN: “NO NOS VA A TEMBLAR EL PULSO”

Etiquetas

- Niega que en estos momentos haya interlocución con la Generalitat. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reafirmó este jueves que “no va a haber referéndum” y, en consecuencia, “no se va a votar” el próximo 1 de octubre, fecha fijada por los independentistas para la celebración de la consulta secesionista en Cataluña. “No nos va a temblar el pulso en hacer lo que tengamos que hacer”, aseguró.La también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales se pronunció en estos términos en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, donde dijo a los ciudadanos catalanes que “no deben colaborar” con el referéndum independentista que promueve un Gobierno autonómico que “ha perdido el norte”. “Ese referéndum no se va a celebrar y el Gobierno tiene previstos todos los escenarios, desde que las tengan (las urnas) a que no”, aseveró la ‘número 2’ de Mariano Rajoy, para quien no es posible el diálogo con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mientras “no dé marcha atrás” en la dinámica en la que se ha instalado.Explicó que el único “plan” que maneja el Gobierno es el cumplimiento de la legalidad y avisó de que cualquier infracción de la misma tendrá una respuesta, ya que “cuando uno se salta el límite de la ley, tiene la respuesta serena y sensata que da el Estado de Derecho”. Por tanto, prometió que el mandato de la ley se repondrá ante cualquier tipo de infracción. WEB DEL REFERÉNDUM, "PAN DE UN DÍA"Sáenz de Santamaría reconoció que era “esperable” que la Generalitat burlase el cierre de la web oficial del referéndum y lanzase dos nuevos dominios ('www.ref1oct.cat' y 'www.ref1oct.eu') en los que sigue activa la página con toda la información de la cita con las urnas. Dicho esto, mostró su “absoluta confianza” en los expertos en “delitos informáticos” y advirtió a Puigdemont de que esto será “pan de un día”.Defendió que España es un Estado de Derecho “que respeta las libertades, a diferencia de la Generalitat”, pero avisó de que “cualquier acto preparatorio de ese referéndum tendrá una respuesta” cuando se le preguntó por el arranque esta noche de la campaña electoral por el referéndum soberanista.“Creo que todos los alcaldes y todos los responsables municipales tienen bien claro que no se puede colaborar con ese referéndum”, reseñó la vicepresidenta, antes de tildar de “absoluta desmesura” que el presidente de una institución “presione” a los alcaldes para que cometan una ilegalidad. “¡Es absolutamente desproporcionado!”, se quejó."ASUMIR RESPONSABILIDADES"Sobre la citación de la Fiscalía como investigados a todos los alcaldes que apoyan el referéndum, manifestó que “uno no puede pretender saltarse la ley y que no tenga consecuencias”. “Cuando una persona se salta una decisión judicial, como la prohibición de ceder locales, pues uno tiene que asumir su responsabilidad ante la Justicia”, expuso.A los alcaldes de la CUP que han anunciado que no acudirán al requerimiento les dijo que “uno no puede saltarse la ley y que no tenga consecuencias” y les recordó que “el límite es la ley”. Los regidores municipales, continuó, tendrán derecho a argumentar en sede judicial “lo que tengan por oportuno” para defenderse.A tan solo 17 días de la cita convocada por los independentistas, quiso dejar claro que el gabinete de Mariano Rajoy dará respuesta “a todos los escenarios” que se puedan desarrollar, con el propósito de no tolerar el “desgobierno” impulsado por Puigdemont. “Si la ley se vulnera, se repone”, arguyó Sáenz de Santamaría.Preguntada expresamente por si el 1-O se verá cómo los Mossos d’Esquadra requisan urnas, respondió que se irá “dando respuesta a cada ilegalidad que se vaya cometiendo”. “No nos va a temblar el puso en hacer lo que tengamos que hacer, siempre dentro de la ley”, remachó la vicepresidenta.