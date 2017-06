PSOE. VARA ASEGURA QUE EN EL CONGRESO FEDERAL QUEDARÁ “CLARO” QUE LA UNIDAD DE ESPAÑA “NO ESTÁ EN JUEGO”

Etiquetas

- “Tenemos la obligación de salir de aquí con un PSOE con capacidad para ser un partido de mayorías”. El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, aseguró este sábado que en el 39 Congreso Federal quedará “claro” que la soberanía nacional y la unidad española no están “en juego”, pese al desafío independentista que plantea la Generalitat de Cataluña.El próximo presidente del Consejo de Política Federal del PSOE, órgano en el que se reúnen los líderes territoriales del PSOE con la dirección y que en esta nueva etapa cobrará importancia al no haber ningún ‘barón’ en la Ejecutiva nacional, se expresó en estos términos a su entrada al cónclave socialista que se celebra este fin de semana en Madrid.Reconoció que “legislar sobre lo que uno se siente es muy difícil” y resumió el debate en dos preguntas: “¿Dónde está la soberanía nacional? ¿Está en juego la unidad española?”. Contestó a estos interrogantes diciendo que “hoy va a quedar aquí claro que ni una ni la otra están en juego”.Además, recordó que el 21 de mayo los militantes del PSOE decidieron que “se abría un tiempo distinto y diferente”. “Si no entendemos eso, probablemente no estemos entendiendo nada sobre lo que la militancia dijo”, reflexionó el presidente de Extremadura.Se comprometió a hacer todo lo que esté en sus manos para que este Congreso sea en favor de la “unidad” que necesita el PSOE, los votantes y España. “Tenemos la obligación de salir de aquí con un PSOE reforzado y con capacidad para volver a ser un partido de mayorías en nuestro país", defendió.Vara, que en las primarias apostó por Susana Díaz, dijo que no tiene “ninguna razón” para pensar que el nuevo secretario general, Pedro Sánchez, no comparta esta idea, ya que sus conversaciones con él se han centrado en los cambios que hay que realizar para “volver a sintonizar con toda esa parte de la sociedad que habíamos dejado de sintonizar”.“Y para que la gente vuelva a sintonizar ‘radio PSOE’ es muy importante que digamos cosas que a la gente le interese y eso es lo que tenemos que hacer a partir de ahora”, indicó, mostrándose convencido de que se logrará esta “gran alianza” con el electorado de izquierdas.