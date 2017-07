CATALUÑA. EL EXMINISTRO PIQUÉ DICE QUE EL INDEPENDENTISMO ESTÁ “DERROTADO”

Etiquetas

El exministro de Industria Josep Piqué aseguró hoy, en la escuela de verano de Ciudadanos, que “el independentismo catalán está derrotado y ellos lo saben”, pese a lo cual es necesaria la acción política para “gestionar bien la derrota” y convencer a los catalanes de que “España es un buen negocio”.Piqué hizo estas reflexiones al participar este sábado en una mesa de debate junto al líder de la formación naranja, Albert Rivera, Gabriel Elorriaga, vocal asesor en el Instituto de Estudios Fiscales y miembro del PP, y Javier Rojo, exdirigente del PSOE que presidió el Senado entre 2004 y 2011.“La buena noticia”, dijo Piqué en este encuentro, "es que la actual expresión política del independentismo catalán esta derrotado y ellos lo saben, porque han hecho cosas inasumibles como la utilización partidista y obscena de las institucione” y la “división interna y profundísima de la sociedad catalana”.FALLOS DEL INDEPENDENTISMOPara ser un proyecto de éxito, al independentismo le faltan “cuatro piezas”: base social suficiente, apoyo internacional, liderazgo político y falta de comprensión sobre “cómo funciona de verdad un Estado y la aplicación del Estado de derecho y de la ley”.El exministro explicó que “la mala noticia es que eso no resolverá el problema y habrá que gestionar bien al derrota. No habrá referéndum y cuando la sociedad catalana vea que eso no va a poder ser, habrá que gestionar bien esa frustración”. Señaló también que casi la mitad de la sociedad piensa que la independencia “es un objetivo posible y deseable”, por lo que el problema persistirá más allá del 1 de octubre.A partir de ese momento habrá una "batalla ideológica" para que los catalanes piensen que España es un buen proyecto y así reducir del casi 50 por ciento al 20 o 25 por ciento la proporción de independentistas, “que es lo que ha sido siempre”.