CATALUÑA. EL NEGOCIADOR DEL 'BREXIT' ACLARA A ERC QUE ÉL HABLA CON LONDRES, NO CON EDIMBURGO NI BELFAST

Etiquetas

El jefe de la negociación del 'Brexit' en nombre de la UE, Michel Barnier, aclaró este miércoles a ERC que él no va a tener ninguna interlocución con los gobiernos de Escocia ni Irlanda del Norte, sino sólo con el Estado británico, y a otros grupos que un socio externo de la UE, como pasará a ser el Reino Unido, nunca tendrá una situación equivalente a la de un país miembro.Éstas fueron algunos de los mensajes que lanzó Barnier en su respuesta a los diversos grupos parlamentarios en su comparecencia ante la Comisión Mixta para la UE del Congreso de los Diputados. Fue una respuesta breve por el escaso tiempo que le dejaron los portavoces antes del avión que tiene que coger esta noche.Barnier limitó la negociación al Gobierno de Londres a pesar de que la portavoz de ERC, Laura Castel, le pidió que tenga en cuenta la posición de los ejecutivos de Escocia e Irlanda del Norte y hable con ellos, y aclaró que la situación de un país ajeno a la UE como será a ser el Reino Unido no será “equivalente o superior” a la de uno miembro cuando el del PSOE, Eduardo Madina, mostró su deseo de que, sin ser vengativos, el Reino Unido se arrepienta de haberse marchado.Respecto a Gibraltar, asunto que le suscitaron el propio Madina y la portavoz del PP, Concepción Santa Ana, indicó solamente que “habrá consecuencias de la salida del Reino Unido”, pero que se intentará “que se limiten para todo el mundo y encontremos el camino adecuado”, sin concretar en temas relativos a la soberanía del Peñón.Por lo demás, aseguró, ante las preocupaciones de varios portavoces, que su prioridad como negociador serán los derechos de los ciudadanos, que representará a toda la UE y no habrá diferentes niveles de negociación según los intereses de cada uno de los Estados miembros (esta duda también la planteó Madina) y que atenderá las preocupaciones de las pymes, como le pidió el portavoz de Ciudadanos, Fernando Maura; y las de las regiones periféricas, como le rogó la de Coalición Canaria, María José López Santana.GRUPOS PARLAMENTARIOSEntre los grupos parlamentarios, la portavoz del PP, Concepción Santa Ana, pidió un acuerdo equilibrado que preserve una buena relación con el Reino Unido, que se preserve la fortaleza de la unidad de los 27. Marcó como prioridad los derechos de los ciudadanos, los europeos en el Reino Unido y los británicos en la UE, y lanzó una indirecta a los independentistas catalanes al advertir de que la de Gran Bretaña es un buen ejemplo de que ninguna salida de Europa queda sin consecuencias. Además, abogó por que el tema de Gibraltar quede en una discusión bilateral de España y el Reino Unido. De una forma similar, el portavoz del PSOE, Eduardo Madina, pidió una negociación compartida de la UE con el Reino Unido en lugar de negociaciones bilaterales entre países miembros y aquel país, porque saldrán perdiendo todos, y llamó a proteger los derechos adquiridos de los 300.000 españoles que viven allí y los 800.000 británicos que residen en España. Coincidió con Barnier en que no hay que buscar venganza por el 'Brexit', pero dijo que le gustaría que el Reino Unido se arrepienta de marcharse y que miren el pasado con melancolía y pensando que estaban mejor dentro, para evitar que cunda el ejemplo. Además, le preguntó por su opinión sobre Gibfaltar.En nombre de Unidos Podemos, Pablo Bustinduy criticó que los 27 hayan necesitado encontrar un adverdario común como el Reino Unido para forjar una unidad que no tenían, y que tiene, a su juicio, mucho de la teatralidad propia de una negociacion que pueden acabar pagando los ciudadanos, y mostró su temor de que en la confrontación de intereses poderosos sean los derechos de las personas la moneda de cambio.Fernando Maura, portavoz de Ciudadanos, que habló en francés, preguntó por las pymes, el sector menos preparado para afrontar las consecuencias del 'Brexit', y por cómo influirá la previsibile victoria de los conservadores en las elecciones británicas, y por el cheque britanico de 100.000 millones de euros y si será fácil el acuerdo de devolución.Laura Castel, de ERC, interpretó el 'Brexit' como un “fracaso de la clase política” de la UE y también de la británica, y quiso extraer la lección de que sin una implicación activa de los respresentantes políticos el proyecto europeo seguirá expuesto a crisis, por el alejamiento de Bruselas de sus “naciones” y “regiones”, que no tienen participación en la agenda europea.Además, pidió respeto a la voluntad de Escocia e Irlanda del Norte cuando decidieron permanecer en la UE, dentro de la “proverbial capacidad de adaptación de la UE para acomodar las realidades y dar encaje jurídico a la voluntad política, y aprovechó para desear que eso mismo ocurra cuando Cataluña se independice y se convierta en nuevo país candidato a entrar en la UE.Jokin Bildarratz del PNV, preguntó a Barnier si prevé más salidas de países, elogió la unidad de los 27 frente a la contundencia del Reino Unido, preguntó si a este país no le gustará alargar los plazos y se interesó por las implicaciones del Brexit para Irlanda y Escocia. En el nivel de sugerencias, llamó a acercarse más al ciudadanos con una agenda social para evitar otras marchas de estados miembros.Dentro del Grupo Mixto, María José López Santana (Coalición Canaria) expresó su temor por el hecho de que el mercado británico es el primer destino de las exportaciones canarias y el origen de muchas importaciones, además de que uno de cada tres turistas es británico y dejan el 12% del PIB de la región. Por último, Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) se interesó por las implicaciones sobre el sector pesquero y agroganadero.